英特爾分拆事業群 台積電有望分食訂單

英特爾3日表示，旗下可程式化解決方案事業群（PSG ）明年元月起將成為獨立實體，未來兩到三年將分拆上市或開放投資 。英特爾PSG部門是在2015年收購現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠、原台積電 大客戶阿爾特拉（Altera）後成立。若分拆上市，業界認為將需要多元晶圓代工夥伴，台積電有望分食訂單，挹注新動能。

英特爾釋出相關訊息後，市場認為此舉有助英特爾更聚焦晶圓代工等新事業，同時也可望藉由分拆後上市取得更多資金，用來進行更多投資。

英特爾PSG部門目前聚焦雲端運算和通訊設備市場，卻也代表錯失其他領域，例如工業與航太客戶。英特爾執行長基辛格表示，由於聚焦某些領域，PSG部門未發揮應有的表現，「我們對它的管理未達應該有的水準。一些客戶沒有獲得妥善服務」。

英特爾規畫，PSG部門明年1月1日起將成為獨立實體，明年第一季財報開始將獨立列出該事業群財務表現。英特爾上次以旗下部門提供PSG業績為去年，去年PSG營收成長4%至19億美元，占總營收比率不到3%，今年英特爾改採不同的旗下事業財報方式。英特爾之前說，上季PSG營收創紀錄，但未提供精確數字。

PSG部門是英特爾在2015年收購阿爾特拉後成立，當時英特爾以每股54美元，總計約167億美元的現金，完成這比金額龐大的收購案，震撼業界。阿爾特拉原是台積電長期大客戶，英特爾花大錢買下阿爾特拉後，曾導致市場憂心台積電相關訂單被整碗捧走。

隨著英特爾PSG部門將分拆上市，業界預期將需要更多元的晶圓代工夥伴，預料台積電有望分食相關訂單，挹注營運動能。

FPGA這種晶片即便已被安裝在電子裝置，仍可調整功能或更新，在資料中心扮演重要角色。英特爾引用第三方估計數字表示，這類晶片的整體市場規模將在2027年成長至115億美元，高於2023年的80億美元。

英特爾規畫，PSG部門將由資料中心與AI事業群主管莉薇拉領導，她也將繼續經營資料中心事業群，直到找到繼任者。

英特爾說：「在未來二至三年，英特爾打算啟動PSG的首次公開發行股票（IPO），而且可能會探索私人投資人的機會，以加速該事業成長，英特爾則保留多數股權。」