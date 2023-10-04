日本熊本廠傳可望提前量產 台積電重申按計畫進行

外電報導，台積電 預定本月在日本 熊本廠安裝設備，若工程順利，熊本廠量產進度可能超前，比原訂明年底量產的進度快。針對日本新廠議題，台積電3日重申，持續按計畫進行。

依據台積電在7月法說會釋出的訊息，正在日本正興建一座特殊製程技術的晶圓廠，該廠將採用12／16奈米和22／28奈米製程技術，按照進度有望於2024年末量產。

此外，日本經濟產業大臣西村康稔1日在個人X社群帳號上秀出和台積電董事長劉德音合照，引發關注。西村康稔並表示，台積電和索尼、DENSO的合資公司JASM在熊本設廠，是振興日本半導體產業的國家重要計畫。熊本的合作正取得進展，日本材料和設備製造商以及其他相關公司紛紛宣布新的投資 ，日本將繼續合作與協作未來的創新。

台積電回應，劉德音與西村康稔皆受邀參加在日本京都舉行的「Science and Technology in Society Forum（STS Forum）」，兩人在會場空檔時間簡短交流。

外電報導，台積電已派遣數百員工至熊本廠，不久另有協力廠商數百人抵達。日經引述知情的業界主管消息指出，台積電已通知供應廠商，晶片生產機台將於10月開始安裝，並於明年第一季完工。業者表示，熊本廠將按進度如期在明年底開始生產，甚至可以比計畫更早生產。

日經引述消息來源說，台積電在台中採用28奈米製程的晶圓廠培訓超過300名日本員工。熊本廠一開始也將以28奈米和22奈米技術生產。此外，台積電今夏也已派遣數百名有營運經驗的「種子」員工到日本，並在當地招募員工為設廠做準備。10月起供應商也將派遣數百名工程師協助設廠。

IDC全球副總裁 Mario Morales告訴日經說：「日本政府非常熱心，希望（台積電投資）盡可能順利。日本政府也簡化相關規定，讓台積電便於引進供應鏈來加快工程。」

此外，日經引述消息來源談話指出，承造熊本廠的廠商主要是日本承包商，或與日本鹿島建設、大氣社有關係的供應商。日經引述一位日本設備供應商主管指出，在日本再怎麼順利，也比不上台灣便利。他說：「光是起重機就有很大的差別。在台灣，使用起重機可以在一天內架設半導體設備，而在日本可能需要兩到三天。在美國，可能需要超過一周。這都影響建廠速度。」