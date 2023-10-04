台灣央行繳庫預算 明年估創14年新高

台灣的中央銀行總裁楊金龍4日赴立法院財委會報告，提前出爐的書面報告顯示，央行 明（2024）年預算 繳庫達2000.27億元新台幣(約61.9億美元)，較今年度大舉增加193.19億元。央行一口氣上繳超過2000億元盈餘，國庫大進補，並創下央行14年來繳庫數新高紀錄。

資料顯示，2010年來央行每年繳庫數多半在1800億元附近，受新冠肺炎疫情 影響，2021年繳庫數降至1652億元，2022年繳庫金額回升至1751億元，今年預算繳庫數為1807億元，較去年增加56億元。統計楊金龍2018年上任至明年止，這7年內預計可為國庫貢獻超過1.26兆元盈餘。

翻開央行自1998年來繳庫成績單，2009年央行上繳國庫2380億元，為近27年來最高水準，其次就是明年的預算繳庫數2000.27億元。

除這兩年較為特別，一年繳庫數可突破2000億元大關，從2010至2020年，央行每年上繳國庫金額均十分穩定、約在1800億元左右，但這並非常態。

央行資料顯示，1998至2009年間，央行每年繳庫金額差異頗大，例如1998年，央行僅上繳國庫594億元，2001年629億元，1999年716億元，這幾年均不及800億元。

到了2006年，繳庫數一舉飆上1980億元，2008年受到國際金融海嘯影響，僅剩1685億元。

央行前總裁彭淮南曾說過，央行盈餘具有高度不確定性，1987至1990年間就沒有任何盈餘可上繳國庫，因此國家財政不宜過度仰賴央行盈餘。