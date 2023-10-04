優惠補貼政策下 十一長假 中國家電、汽車買氣回溫

中國推出一系列利多政策，使得不少地區家電、汽車市場消費在「十一」連假期間也明顯回溫。圖為10月1日，正在南寧舉行的2023第十五屆廣西智能汽車展，吸引市民參觀。 (中新社)

央視報導，由於中國國家發改委和商務部 陸續推出「關於促進電子產品消費的若干措施」、「關於促進家居消費的若干措施」等一系列利多政策，使得不少地區家電、汽車市場消費在「十一」連假期間也明顯回溫。

報導指出，假期期間一直是不少中國消費者購車的高峰期。根據中國商務部近期發布的數據顯示，前8個月在中國的新能源車銷售呈年增39.2%。而本次連假中，中國各地也積極推出各種促消費及購買優惠補貼政策，促使新能源車的新車及二手車 交易量呈現快速成長，且到門市選車、購車的民眾亦呈倍數成長。

對此，安徽省商務廳廳長方旭表示，今年以來，一系列汽車促消費政策的推出，特別是透過免徵新能源汽車購置稅、減徵二手車增值稅、鼓勵車企讓利促銷、發放消費券等方式，都有效拉動當地消費者的消費熱情，將民眾「購車意願」轉化為「購車行為」。

據悉，安徽省發行汽車消費券已經達到了人民幣6.5億元(約9031萬美元)，顯示在當地每賣出的三輛車中，就有約一輛是新能源車。

此外，報導表示，山東青島各大家電賣場客流量在假期期間明顯增加。不少商場不僅推「真金白銀」的優惠消費券、限時折扣等吸引消費者，賣場裡可與人工智慧（AI）語音互動、推薦食譜 的智慧冰箱，亦或是能夠除菌自體清潔的空調等智慧化規模高，並具有個人化服務強的家電商品，滿足當前中國市場上消費者的消費需求。