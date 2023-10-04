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中國對巴西貿易 完成首次人民幣全流程閉環交易作業

記者陳政錄／綜合報導

中國積極推動人民幣國際化，在與各國的貿易、投資，以及國際大宗商品交易上使用人民幣結算。

中國銀行表示，該公司日前已在為巴西企業辦理人民幣信用證貼現業務時，完成中巴貿易的首次人民幣全流程閉環交易作業，象徵著人民幣國際化的腳步，於美國後花園中南美洲再下一城。

新華社報導，中國銀行（巴西）有限公司指出，中銀巴西日前為巴西埃爾多拉杜紙漿公司企業辦理人民幣信用證貼現業務，並即時兌換為巴西貨幣里奧入帳，首次實現中巴貿易的人民幣計價、結算、融資和直接兌換里奧的全流程閉環交易作業。

據指出，該公司是巴西紙漿工業領域代表性企業，產品約四成銷往中國，該公司在今年8月時，接受中國進口商採用人民幣作為合約計價貨幣的要求，並指定中銀巴西為收款行，試水人民幣結算。

在此之前，中國與巴西於今年3月，達成在雙邊貿易與融資活動中使用本國貨幣結算的協議，而後，巴西總統盧拉4月訪華，與中方共同發表關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明，雙方同意深化經濟財金領域對話，加強本幣貿易。

中國官媒央視報導，目前在巴西的中資銀行，正積極幫助巴西企業在離岸開立人民幣結算帳戶，接受中國進口商的人民幣付款，並持續加強市場培育，豐富人民幣業務產品，增加當地企業對人民幣的認知與接受程度，撮合更多中巴貿易夥伴嘗試本幣結算。

巴西 貨幣 融資

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