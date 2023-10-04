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離岸人民幣連跌2天 多家對沖基金喊賣

記者黃雅慧／綜合報導
雖然中國正逢十一長假，人民幣對美元離岸價3日維持窄幅向下走勢，已連續跌了兩個交易日。（新華社）
雖然中國正逢十一長假，人民幣對美元離岸價3日維持窄幅向下走勢，已連續跌了兩個交易日。（新華社）

雖然中國正在放十一長假，在岸人民幣休市，但離岸人民幣仍持續交易。人民幣兌美元離岸價3日維持窄幅向下走勢，已連續跌了兩個交易日，盤中一度觸及7.3300元關口。市場分析，在美元強勢下，人民幣匯率到年底估計持續承壓，而美國多家對沖基金正建議市場賣出人民幣。

強勁的美國經濟數據支撐了美國聯準會維持高利率的觀點，美元指數升到107.1的高位。連帶給人民幣帶來壓力。

路透分析指出，中國疫後經濟反彈減弱，房地產危機進一步打擊市場情緒，導致大量外資流出。人行捍衛人民幣的選用工具可能日益減少，迄今為止，中國的政策刺激措施效果有限，進一步降息只會導致更多資金外流。

全球和中國需求的放緩將拖累亞洲出口，對地區貨幣造成更大壓力。美元兌離岸人民幣展望偏多，預測2023年底或升至7.50，將拖累其他亞洲貨幣走低。

另一方面，路透報導，對沖基金正削減對陸資的投資，並將重點轉移至拉美地區國家，同時建議賣出人民幣。Discovery資本管理創辦人Robert Citrone指中國中國要避免出現像2008年金融危機般的大型房地產危機，需要大舉放寬貨幣政策及財政政策，但「中國政府試圖在需要止血的地方貼上膠布」，故建議賣出人民幣、中國地產開發商及中國銀行股。

另一對沖基金Opportunity Total fund組合經理Marcos Mollica指出，目前正持人民幣空倉及美元多倉，因美國經濟具韌性，而美利率處於高位將令美元維持強勢，另一方面中國經濟增長面對挑戰，中國正面對結構性改變，基建及房地產不能繼續成為增長引擎。

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