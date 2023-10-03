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中國特斯拉Model Y改款 升級「不加價」

記者謝守真／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉9月才把旗下車型Model 3改款並漲價12%，1日在中國又宣布，推出Model Y升級版，改進其外觀和內飾上的配置，且起售價格維持不變。顯示中國市場競爭激烈，特斯拉以加量不加價的改款車來提高競爭力。

特斯拉微信公眾號消息顯示，Model Y最新改款包括更快的百公里加速、更新的輪框設計以及新增多色氛圍燈等。其中，Model Y後輪驅動版百公里從6.9秒加速提高至5.9秒，而多色氛圍燈增加為256色氛圍燈，還有19吋的輪框亦變成熏黑輪框。值得注意的是，本次Model Y升級版起售價格為人民幣26.39萬元（約新台幣116萬元）不變。

據悉，特斯拉正面臨比亞迪等中國本土競爭對手不斷升級的價格壓力。不只比亞迪今年目標銷售300萬輛汽車，還有蔚來汽車和小鵬汽車也在擴大其產品線。

目前，中國境內有三款不同版本的Model Y，包括帶後輪驅動的基本型Model Y、配備雙電機四輪驅動的Model Y Long Rang，以及配備雙電機四輪驅動的Model Y Performance。

從中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）數據來看，顯示今年1月至8月間，Model Y在中國的零售量為27.86萬輛，年增達61.6％。

彭博報導，特斯拉近期將高人氣車款Model 3改款重新上市，但在競爭愈發激烈的中國市場，起售價自人民幣25.99萬元起跳，比起Model 3舊款高出12%，漲幅高於預期。

分析師表示，原預期特斯拉Model 3在中國的標價能低一些，因為來自在地車廠的威脅日益升高，能幫助特斯拉捍衛在中國的龍頭地位。

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