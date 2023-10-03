中國「十一」長假機票跳水 上海飛成都人民幣200元有找

中國「中秋＋十一」長假期間，部分航線 票價不僅出現大跳水，甚至低於高鐵價格。其中，有個別航線票價低於人民幣200元（約27.4美元），以上海出發航班為例，飛往成都的航班降幅高達82%，票價人民幣200元有找。

北京 青年報導，長假期間，在機票搜尋平台上，北京出發降價幅度最高的航班為長線旅行，其中，往蘭州、深圳的票價降幅為72%，以2日來看，北京飛蘭州的裸票價格僅人民幣415元。而從廣州飛往北京的機票降價幅度最高，2日直飛裸票價格僅人民幣356元。另外，3日從上海出發飛往成都的航班，下降82%票價僅人民幣173元。

紅星新聞分析，部分機票價格突然大跳水，原因可能是運力過剩。航旅縱橫大數據顯示，本次連假計劃執行總航班量近14萬班，日均航班量比2019年同期增長約二成。然而，預訂量卻未同比例增加。許多消費者原擔心連假機票等出遊成本升高而選擇不出遊，但節中機票出現大跳水，使不少消費者心動撿漏低價機票。不過，有民眾稱，去程時僅花600元就買到北京至長沙機票，在購買回程票時卻遇上「價格刺客」，「6日回北京的直飛航班出現1,600元」。