中國車市價格戰 電池業承壓

中國電動車價格戰壓力已傳導至產業鏈各環節，電池企業尤其承載較大成本壓力。圖為蜂巢能源科技生產車間。（新華社資料照片）

中國電動車 價格戰壓力已傳導至產業鏈各環節，中國電動車電池企業蜂巢能源董事長楊紅新指出，電池企業承載較大成本壓力，不同於其他零組件，電池只要成本降一點對企業壓力很大。儘管新能源車市依然暢旺，但在車市內捲下，獲利成為電動車產業鏈挑戰。

21世紀經濟報導，楊紅新表示，整車企業承受了比較大的成本壓力，不是這個價格，消費者就不接受，車企想月月銷量過萬，只能賣這個價格（指低價），所以成本是很高的，車企因而面對巨大成本挑戰，電池、電極、電控等所有的零組件也要共同承受這個挑戰，「電池承受的挑戰可能更大一些，因為價值量大。」

楊紅新指出，下一代電池非常重要，要瞄準更低成本技術路線和更符合未來趨勢的溢價成本。因此，面對成本挑戰，電池企業不能光靠降價，還需要透過技術創新來提高電池包的成本效率。

另一方面，隨著中國電動車企出海，中國電池企業也出海以取得增長第二曲線。楊紅新說，國外有空窗期，部分客戶有高溢價的市場和需求。中國動力電池產品又比較豐富，且開發產品速度很快，也能夠快速響應市場，推出很多特殊產品。這部分日韓企業可能沒有中國企業強，所以可以抓住這個特點，用差異化的產品滿足歐美市場。

事實上，今年2月市場有消息指出，中國動力電池巨頭寧德時代推行一項「鋰礦返利」計畫，以降低合作車企採購價格。從下半年開始，該企業一部分動力電池的碳酸鋰價格以明顯低於當時市場價每噸人民幣20萬元結算，而簽署這項合作的車企需承諾不低於80%的電池採購量。而寧德時代主動讓利也帶動二線電池廠如億緯鋰能跟進。

據汽車之家研究院數據顯示，中國汽車售價持續下滑，汽車零售價從3月平均人民幣20.5萬元下降至7月平均人民幣19.2萬元，單車均價下降人民幣1.3萬元。