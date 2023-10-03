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比亞迪9月新能源車銷量近29萬輛 再創新高

記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪公布9月新能源汽車銷量為28.7萬輛，續創歷史新高。（中新社資料照片）
比亞迪公布9月新能源汽車銷量為28.7萬輛，續創歷史新高。（中新社資料照片）

中國新能源汽車龍頭比亞迪2日公布9月新能源汽車銷量為28.7萬輛，打破8月新高成績27.4萬輛，續創歷史新高，年增43%，銷量遙遙領先其他中國車企。今年截至9月底累計銷量207.9萬輛，年增76.2%，已突破200萬輛大關。

其中，比亞迪純電動乘用車9月銷量為15.1萬輛，插電式混合動力乘用車銷量為13.6萬輛。在銷售車款方面，王朝/海洋銷售27萬3,747輛；騰勢汽車銷售1萬3,156輛。

在產量部分也有提升，比亞迪9月產量為27.9萬輛，相較去年同期20.4萬輛年增36.6%。

在電池產業部分，比亞迪指出，9月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為14.3GWh，今年累計裝機總量約為100.9GWh，已突破100GWh大關。

比亞迪此前預估2023年銷量目標為300萬輛，顯示接下來三個月還有93萬輛的銷量有待衝刺，換算平均每月要賣出31萬輛就能達標，從目前增長趨勢來看，比亞迪要完成全年300萬輛的目標難度不高。

汽車之家報導，比亞迪之後還有仰望、方程豹等品牌蓄勢待發，仰望品牌今年預計在中國40餘個城市開設超過90家直營店；方程豹旗下第一款車型「豹5」已經開啓盲訂，價格約人民幣30萬-40萬元，有望在今年內上市交付。相信兩大品牌將助力比亞迪汽車銷量再次提升。

另外，中國新能源車企近日陸續公布9月交付量，多家車企突破單月新高，廣汽埃安9月銷量首次破5萬輛大關；理想汽車月交付量達到3.6萬輛，年增212%，再創單月交付新高。分析認為9月銷量爆發與車企促銷活動爆發、新品帶動有關。

理想汽車董事長李想表示，9月理想汽車實現多項歷史性突破，周銷量、月銷量和訂單量均創下新高，其中理想汽車9月單月訂單量已經超過4萬。理想L系列三款車型，已經連續兩個月單車交付均突破1萬輛。

其他車企品牌9月交付量排名依序為深藍、零跑、蔚來、小鵬、哪吒與極氪，分別交付1.7萬輛、1.58萬輛、1.56萬輛、1.53萬輛、1.3萬輛與1.2萬輛，除了哪吒汽車9月交付量年減26.6%以外，其他品牌年增率逾43%，普遍有較為明顯的成長。

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