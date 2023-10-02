北京、濟南等地國企賣屋變現 中國房市雪上加霜

中國各地連日傳出國企拋售房產，出售價值人民幣上億元甚至幾十億元的房產，恐對當地樓市帶來負面影響。（中通社）

中國各地連日傳出國企拋售房產，北京 、濟南、廣州等地相繼有國資平台出售價值上億元（人民幣，下同）甚至幾十億元的房產，專家認為恐對當地樓市帶來負面影響。輿論認為國企賣房是管理方各級國資委的決定，分析指出，過去房市下行想賣房較難，現在趁著官方救市，市場活絡下把手中資產處置變現。

9月28日有市場消息稱，廣州某國資集團計畫出售400套房準現房，總價值5億元。此前已有中國鐵建、濟南城發公告售房。

9月20日位於北京市朝陽區清河營東路6號院的中國鐵建國際城共計154套住宅在北京產權交易所正式開拍。知情人士透露，目前該房源只拍賣出了少量，基本都是底價成交。房產專家認為，「原因還是市場需求不足、房源價格沒有降到位。」

9月25日濟南城發集團旗下公司發布招標公告，計畫出售其持有的1341套現房，總價值約28億元，這也是濟南樓市近年來最大規模的一次國資甩賣。

值得注意的是，經濟導報指出，目前濟南新房和二手房的月度成交量大約在8000套左右，1341套房產占比近20%。如此大規模房產一次性湧向市場，對於濟南樓市而言必然會帶來一定影響。

華夏時報報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉推測，濟南如此大體量的房源拿出來賣，將對當前本已經開始下行的市場造成比較大的負面影響。

為何國資平台會大規模售房？中國房地產 報報導，李宇嘉表示，地方國資拋售房產一方面源於市場下行壓力；另一方面，地方城投還承擔各種基建、保障性住房等建設性任務，地方財政對其上繳利潤 、資產保值增值的考核又在加強，對其而言有著變現資產的動機。

鏡鑒咨詢創始人張宏偉指出，地方國資將這些資產處置完後，可以拿著幾億元、幾十億元的回收資金進一步換倉和優化更優質資產，以獲得更好的收益。

一位長期觀察房地產市場的企業人士分析，其他城市也有國資平台出售房產現象，這部分房源成為房地產市場潛在供應。市場好的時候，大家都持有資產；市場差的時候，拋售資產，這與當前二手房掛牌量激增的邏輯是一樣的。