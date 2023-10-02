財新公布：中國9月製造、服務業PMI雙降

財新網1日公布9月財新製造業PMI報50.6，較上月回落0.4；服務業PMI報50.2，大幅回落1.6，再創年內新低。兩項數據均遜於市場預期。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國經濟恢復基礎仍不穩固，且國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業 市場壓力仍然偏大。

製造業方面，9月供需同步擴張。此前高溫 天氣對部分企業造成不利影響在9月生產回補，生產指數在擴張區間上升；新訂單指數在擴張區間下降；新出口訂單指數仍然低於榮枯線，但也有回升，顯示新訂單總量增長主要靠內需改善帶動。

製造業就業歷經8月改善後，9月再度下降，過去七個月內第六次位於收縮區間。受調查企業反映，用工收縮主因在於削減成本、人員自願離職後未填補空缺。此外，消費品、投資 品、中間品生產企業用工情況均惡化，其中以投資品為甚；業界對未來一年生產前景雖持增長預期，但製造業生產經營指數來到2022年10月以來新低，對前景的憂慮主要仍源於外需疲弱。

服務業部分，經營活動指數和新訂單指數連續九個月高於榮枯線，但均是近九個月新低。

部分企業反映，整體需求比預期疲弱；就業同樣低迷，就業指數連續八個月高於榮枯線，是2月以來新低。9月產能仍在擴張中，積壓工作量繼續上升但增速並不顯著；業者信心度進一步減弱，經營預期指數錄得2022年12月以來新低，連續三個月微降。部分企業擔心市況轉弱，影響銷售。

王喆表示，下一階段，前期各項穩經濟政策落地見效情況應是關注重點。另外，房地產市場供需關係已發生重大變化，相關調控措施的放鬆對市場促進效果已較有限，對民眾可支配收入的擠壓以及相關風險更值得關注。

樣本中小企業為多的財新PMI數據，在9月又與樣本以中大型企業為多的中國統計局數據出現背離。此前，中國統計局發布製造業PMI為50.2，是4月以來首度升至擴張區間；非製造業PMI升至51.7，比上月上升0.7，一改先前連續五個月的回落趨勢；官方綜合PMI為52.0。