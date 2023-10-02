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潮玩主題式樂園 POP LAND北京開幕

財經新聞組／綜合報導
泡泡瑪特城市樂園（POP LAND）在北京朝陽公園開園。（取材自微博）
泡泡瑪特城市樂園（POP LAND）在北京朝陽公園開園。（取材自微博）

和熱門IP形象打卡互動、搶先入手限量潮流玩具、在童話氛圍中體驗特色美食……，近日，中國首個潮玩行業沉浸式IP主題樂園—泡泡瑪特城市樂園（POP LAND），在北京朝陽公園開園，四大核心區域人氣火爆，不少外地遊客專程前來打卡拍照和遊玩互動。

從西三門進入朝陽公園，一眼就能望見泡泡瑪特城市樂園的門區，多個卡通形象正招手歡迎遊客。入口處是奇幻多彩的泡泡街，有諸多特色店鋪互動裝置，能看到MOLLY（茉莉）等經典形象的身影。泡泡街的盡頭是森林區主入口，奇遇森林定位一個充滿奇幻的神秘世界，這裡繼承朝陽公園原本的自然景觀地貌，打造神秘漁村、精靈樹屋、勇士部落等場景。森林區還有沙地、蹦蹦雲、滑梯組合、林下遊樂及小小迷宮等無動力裝置。

樂園的東面是主建築城堡，城堡主人為MOLLY，一層大廳包含潮玩收藏館和玩具屋，二層與三層的餐飲區，從家具、裝飾到菜品，都充滿特色。地下一層為遊客打造了一個沉浸式體驗場所，遊客可以體驗潮玩製作全過程。在城堡南面的湖濱區，遊客可登艇享受甜點。

據介紹，這是中國首個泡泡瑪特城市樂園。樂園占地面積約4萬平方公尺，能夠一站式滿足吃喝玩樂購的潮玩全體驗需求。當天，很多泡泡瑪特的粉絲來打卡，潮玩場景讓他們感到身臨其境，還能與喜歡的泡泡明星朋友近距離接觸。不少非潮玩粉絲也很喜歡這個樂園，「樂園適合遛娃，孩子特別開心。」一位遊客說。

目前，泡泡瑪特正在搭建一個綜合商業框架，包括潮流玩具、特色門店、樂園、遊戲，以及影視等各種商業形態。

主題樂園 勇士 北京

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