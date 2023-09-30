中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

中芯國際。（本報資料照片）

華為 旗艦手機Mate 60 Pro問世，證實中國晶圓代工廠中芯仍能以準7奈米製程生產麒麟9000S晶片 ，先進製程能力再受到矚目。近日業界傳出，中芯對台廠供應鏈 夥伴，一口氣下了大約兩年份的訂單，並要求儘速交貨。

對於中芯似為準7奈米製程生產之用而大舉備貨，外界推估原因眾多，猜測不排除因應美方可能加強對其先進製程相關緊箍咒的力道，預作準備避免斷鏈危機，或是需要提高原料庫存水位，因應客戶端的訂單需求。

外界也密切觀察，除了傳出接到大單的半導體台廠，中芯是否對其他海內外供應鏈合作廠商下急單。

中芯在晶圓代工成熟製程的發展有一定基礎，承接陸系IC設計廠訂單，不少IC設計台廠也倚賴其服務，不過受限美國禁令，在先進製程仍在苦追國際大廠。中芯的整體實力與技術領先者如台積電等仍有一段差距，且取得EUV等設備方面也受到箝制，還能做出7奈米製程成果也讓各界詫異。

在上述背景之下，業界人士表示，近期中芯突然探詢原本就有合作關係的台廠，希望一次取得約當兩年期間的特定材料用量，估計是提供準7奈米製程使用，更希望供應鏈積極配合，儘速供貨。

據了解，前述台廠拿到中芯這筆超大訂單，第4季就會開始出貨。

美方2019年5月將華為列入「實體清單」，中芯在2020年12月也被列入。外電報導，美國已經針對Mate 60 Pro的麒麟9000S高階晶片展開調查，美國商務部長雷蒙多近期指出，美國並未掌握到中國有辦法「大規模」量產麒麟9000S這款高階晶片的證據；美國聯邦眾議院則指出商務部應停止向華為及中芯出口所有技術。

曝光機台 擴產關鍵

中國半導體市場需求下半年略有回溫現象，台廠指出，特殊成熟製程所需關鍵耗材與材料指標廠感受較大。半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭廠商崇越董事長潘重良日前提到，中國基於美中科技戰因素，庫存拉較高、約十至12個月，不過提貨仍正常。

通路業者指出，中國產能利用率雖然不高，但中芯還不錯，其他廠商也有回溫。

台灣客戶拉貨情況較先前好，提貨量照計畫進行。今年景氣反轉，配合客戶明年復甦需求，有不少高階材料與耗材廠正在動態建立庫存。

業界傳出中芯「備料」7奈米製程材料，產業人士指出，中芯重要的生產基礎是向陸資記憶體業者租賃或商借部分DUV與EUV舊設備，這是中芯做出7奈米最大關鍵，預期中芯擴產仍以特殊成熟製程為主，先進製程擴產及技術突破關鍵限制仍在曝光機台。

研究機構集邦科技先前出具研究報告，指出即使受美日荷出口管制影響，中國晶圓代工12吋約當產能市占率仍將由2022年24%，至2026年預估增長為26%。若40/28奈米設備出口最終仍將取得許可，預估中國晶圓代工12吋約當產能市占率仍有機會在2026年擴張至28%，成長規模仍不容忽視。

集邦科技也分析，以中國晶圓代工產業發展進程來看，目前專注發展的55奈米、40奈米以及28奈米等成熟製程，包含沉積等設備，中國本土設備商已有產品可替代，擴產及發展關鍵限制仍在曝光機台。