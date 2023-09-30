我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

中資南向布局 港股主要指數大漲

記者葉文義／綜合報導

中秋節A股休市，港股市場29日仍正常交易，主要指數集體大漲，恒生指數收漲2.51％，收在17,809.66點，恒生科技指數大漲3.77％，國企指數上漲2.63％。

港股在中秋節大漲，分析指出，從全球資產定價之錨來看，前晚美國國債殖利率出現大幅下滑情況，與此同時，美元指數亦出現殺跌。短期之內，權益類資產的估值壓力得以緩解。

29日港股盤面上，大型科技股集體上漲，網易漲逾5％，美團、騰訊、百度、京東均漲約3％。

汽車股走高，蔚來、小鵬汽車領漲；房地產股走強，旭輝控股漲近9％、龍湖集團、碧桂園跟漲；體育用品股普漲，安踏、李寧領漲。

值得注意的是，近期港股持續震盪調整之際，中資正大舉南向布局。

據「上海證券報」報導，下半年以來，陸資加快南下抄底港股。Choice數據顯示，截至9月28日，南向資金下半年以來淨買入人民幣1351.26億元（約184.9億美元），其中，8月淨買入人民幣700.8億元（約95.9億美元），創2021年1月以來單月淨買入額新高。9月以來，南向資金繼續買入了人民幣468.2億元（約64億美元）。

與此同時，多檔港股相關ETF規模也顯著提升。據Choice統計，下半年以來，華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF、富國中證港股通互聯網ETF、博時恒生醫療保健ETF的規模分別增長81.43億單位、80.59億單位和53.47億單位，增幅分別達到47.41％、56.57％和15.36％。

殖利率 百度 碧桂園

上一則

中國一化妝品廠信評調降 4家參貸台資銀行曝險8千萬美元

下一則

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

延伸閱讀

林志玲難得露面 中秋節秀凍齡面貌 「我們越來越好」

林志玲難得露面 中秋節秀凍齡面貌 「我們越來越好」
華為中秋送員工Mate60 網：狠狠羨慕了

華為中秋送員工Mate60 網：狠狠羨慕了
恒大許家印二兒子也被帶走 旗下港股再停牌

恒大許家印二兒子也被帶走 旗下港股再停牌
中秋節

中秋節

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。(路透)

全球成長最快的國家在這裡 未來5年經濟增長估逾100%

2023-09-27 01:04
這波全球股市市值下挫，由路易威登集團（LVMH）等精品股領跌。（路透）

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

2023-09-28 00:43

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了