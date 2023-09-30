中資南向布局 港股主要指數大漲

中秋節A股休市，港股市場29日仍正常交易，主要指數集體大漲，恒生指數收漲2.51％，收在17,809.66點，恒生科技指數大漲3.77％，國企指數上漲2.63％。

港股在中秋節大漲，分析指出，從全球資產定價之錨來看，前晚美國國債殖利率 出現大幅下滑情況，與此同時，美元指數亦出現殺跌。短期之內，權益類資產的估值壓力得以緩解。

29日港股盤面上，大型科技股集體上漲，網易漲逾5％，美團、騰訊、百度 、京東均漲約3％。

汽車股走高，蔚來、小鵬汽車領漲；房地產股走強，旭輝控股漲近9％、龍湖集團、碧桂園 跟漲；體育用品股普漲，安踏、李寧領漲。

值得注意的是，近期港股持續震盪調整之際，中資正大舉南向布局。

據「上海證券報」報導，下半年以來，陸資加快南下抄底港股。Choice數據顯示，截至9月28日，南向資金下半年以來淨買入人民幣1351.26億元（約184.9億美元），其中，8月淨買入人民幣700.8億元（約95.9億美元），創2021年1月以來單月淨買入額新高。9月以來，南向資金繼續買入了人民幣468.2億元（約64億美元）。

與此同時，多檔港股相關ETF規模也顯著提升。據Choice統計，下半年以來，華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF、富國中證港股通互聯網ETF、博時恒生醫療保健ETF的規模分別增長81.43億單位、80.59億單位和53.47億單位，增幅分別達到47.41％、56.57％和15.36％。