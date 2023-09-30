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深圳調降房貸利率下限 首套房降至4.1%、二套房4.5% 刺激剛性需求

記者林宸誼／綜合報導
深圳自29日起調整個人房屋貸款利率下限。(路透)
深圳自29日起調整個人房屋貸款利率下限。(路透)

為了降低居民家庭的購房成本，滿足剛性和改善性住房需求，深圳自29日起調整個人房屋貸款利率下限，其中首套房調降40個基點，二套房調降30個基點。

證券時報報導，此次調整後深圳首套房貸利率的下限，從先前的4.5%（LPR+30基點），下調為4.1%（LPR-10基點），直接下降了40個基點；二套利率的下限，從先前的4.8%（LPR+60基點），下調為4.5%（LPR+30基點），直接下降了30個基點。

據樂有家研究中心計算，以貸款人民幣300萬30年的商業貸款計算，等額本息還貸方式下，購房者每月的房貸成本下降人民幣704.61元，30年房貸少支付人民幣25.37萬元（約3.4萬美元）。

券商中國報導，易居研究院研究總監嚴躍進認為，這不是簡單省幾塊錢的事，因為一線城市從此前落實「認房不認貸」，到廣州放鬆限購，再到深圳落實人行政策進一步降低房貸利率，信號意義非常強，對全中國市場都有正面的作用和影響。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，存量房貸利率下降，有助於降低居民負擔，提升居民消費意願，同時也有利於促進部分改善性購房者入市。對於商業銀行而言，降低存量房貸利率也可一定程度減緩居民提前還貸情況。

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