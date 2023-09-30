中國一化妝品廠信評調降 4家參貸台資銀行曝險8千萬美元

中國化妝品包材大廠HCP Global，傳出遭國際信評調降評等至B-，使其6億美元聯貸的信用風險上升，其中有四家台資銀行合計參貸約8000萬美元，約新台幣近26億元（約8070萬美元）曝險部位，存有增提備抵呆帳，甚至日後債信再降的違約風險。

金融圈人士透露，HCP Global原本是一家台商創立，到中國發展後，逐步成長為全球化妝品包材的領導廠商，因此吸引國際大型私募股權基金集團關注。根據台灣併購與私募股權協會的2022年白皮書，其中就提到HCP Global（興中控股）的案例，這家企業從2012年到2022年，歷經三次私募基金收購，如今是由美系私募基金凱雷集團主導，前手霸菱亞洲資本主控期間，陸續進行在法、德與中國當地化妝品包材相關產業收購，成為跨國性企業。

不過，知情人士表示，在之前因新冠疫情 衝擊全球下，產業前景下滑，因此在日前HCP Global遭到S&P評級降等至「B-」，而這也是自2022年8月S&P第一次將HCP Global降評至「B」後，又一次降評。

銀行高層主管指出，信評下降至B-等級，距離CCC評級已經不太遠，而CCC等級已經是非投資 等級，對於企業債信來說，降評至B-，銀行面對其債權就要「非常、非常戒慎恐懼」。

據指出，目前台資銀行參與這筆6億美元聯貸，是在霸菱亞洲資本出場、凱雷接手之際所辦，且本身就是第二順位擔保債權的聯貸（TLB），另外還有搭部分的周轉金貸款 額度，以及少量的二胎貸款，合計規模約6.4億美元。台資有四家民營金控旗下銀行參貸，主要都是參與TLB的部分，共7200多萬美元，其中一家民營金控銀行則是在TLB之外，還有近800萬美元的周轉金循環額度貸款。

其他參貸的金融機構，則是包括大型外資銀行與中國當地的國有銀行與股份制銀行，二胎部分則是一家美系退休基金提供，總計有17家金融機構、法人參貸。

金融圈人士指出，目前這家公司降評雖沒有到違約、爆雷的程度，但是信評調降至B-，顯示其償債能力、財務槓比等風險提高。