台幣第三季重貶3.51% 成最弱亞幣

今年第三季新台幣兌美元匯率累計重貶1.13元，貶值幅度高達3.51%，淪為「最弱亞幣」。（本報資料照片）

外資將台股當成提款機，並把領到的豐沛現金股利同步匯出，使新台幣對美元匯率 每下愈況。中央銀行統計顯示，今年第三季新台幣兌美元匯率累計重貶1.13元，貶值幅度高達3.51%，超過日圓、韓元、人民幣與星元，淪為「最弱亞幣」。

美國升息 列車過站不停，美元強勢無法擋，新台幣匯率28日終場貶值2.3分、收在32.268元，連四貶並為逾11個月新低，總成交量10.58億美元。

匯銀主管指出，28日適逢季底最後一天，熱錢持續流出至少5億美元；儘管出口商蜂擁拋匯，仍不敵外資匯出力道，終場新台幣匯率以小幅貶值作收。

以28日而言，美元指數強勁升值0.41%，放眼主要亞幣，僅人民幣逆勢走升0.07%，台灣主要貿易對手國貨幣 韓元休市，新台幣、日圓、星元均貶值，分別貶值0.07%、0.19%與0.15%。

展望第四季匯市，匯銀主管表示，美國升息步調仍是主導匯市的關鍵因素，要等聯準會升息循環落幕，美元強勢才能告一段落，否則，主要亞幣都還會持續溜滑梯，且短期內難以扭轉方向。

回顧9月，新台幣匯率累計貶值4.1角，貶幅為1.28%；單純看9月，韓元貶值2.47%、為主要亞幣裡貶值幅度最大的貨幣，其次是日圓，單月貶幅2.28%，星元貶值1.53%也超前新台幣，人民幣貶值0.13%，成為最抗跌的主要亞幣。

今年以來，新台幣匯率從30.708元狂貶至32.268元，累計貶值1.56元，貶值幅度高達4.83％，在主要亞幣裡居中。央行資料顯示，今年以來，日圓匯率累計重挫11.52%，為最弱勢的亞幣，韓元匯率貶值6.96%居次，人民幣、星元匯率分別貶值4.78%與2.1%，貶值幅度小於新台幣。