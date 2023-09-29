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人民幣國際支付占比創新高 成第5大活躍貨幣

記者葉文義／綜合報導
8月全球貨幣國際支付占比排名中，人民幣占比3.47％，再創紀錄新高。（路透）
8月全球貨幣國際支付占比排名中，人民幣占比3.47％，再創紀錄新高。（路透）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新發布國際支付月度報告顯示，8月全球貨幣國際支付占比排名中，人民幣保持全球第五大活躍貨幣位置，占比3.47％，再創紀錄新高。

具體來看，與7月相比，人民幣支付金額總體增加18％，同時所有貨幣支付金額總體增長4.02％。

SWIFT資料還顯示，今年8月在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日圓分別以48.03％、23.22％、7.14％和3.68％的占比位居前四位。儘管人民幣在全球支付排名仍保持在第五位，但距離第四位的日圓僅有一步之遙。

值得關注的是，以金額計，8月有48.03％國際間支付使用美元，較7月46%再提高。

SWIFT表示，美元、人民幣在國際間支付的使用量占比提升，與歐元使用量下跌有關，並特別解釋因歐元區使用新標準，影響數據分類，令歐元在國際間支付使用量數據明顯下跌，隨著愈來愈多歐元市場轉用新標準，SWIFT預期數據會重新校正。

一位新興市場基金經理向《21世紀經濟報導》直言，考慮到8月人民幣對美元匯率跌向7.3整數關口，人民幣的國際支付占比仍然持續上升，這種反差顯得不同尋常。

機構分析指出，之所以出現上述狀況，一個重要原因是美國聯準會大幅升息令美元融資成本高且美元流動性持續收緊，令愈來愈多缺乏美元（用於跨境支付）的新興市場國家紛紛擴大人民幣跨境貿易結算規模進行「替代」。

此外，受西方國家制裁的新興市場國家也在不斷加大跨境貿易人民幣結算規模，助力人民幣的國際支付占比進一步提高。同時，愈來愈多海外國家當地銀行紛紛設立人民幣業務，並加入人民幣跨境支付系統（CIPS），為海外眾多企業使用人民幣展開各類貿易投資結算創造條件，也將加速人民幣國際化進程。

貨幣 新興市場 匯率

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