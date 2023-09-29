華為新機熱賣 供應鏈爆單擺脫制裁陰影

華為Mate 60 Pro手機引起中國民眾訂購潮，整個供應鏈傳出處於訂單爆滿狀態。（歐新社）

隨著華為 發表Mate 60系列手機成為消費電子市場久違的新爆款，萎靡多年的下游供應商們終於迎來曙光，整個華為供應鏈 都傳出處於訂單爆滿狀態，除備受關注的華為衛星通訊、星閃技術等創新技術的供應商外，包括光學、面板、結構件等公司都加速生產。

界面新聞報導，一名消費電子行業的資深供應鏈人士透露，最典型的是光學模組大廠歐菲光，先後遭遇華為被制裁、果鏈危機，但在Mate 60系列，歐菲光手機相機模組全部參與供應，包括後置鏡頭、前置鏡頭、還有指紋模組，單支貢獻價值在500到600元（人民幣，下同，約68.5美元到82美元）。

上述供應鏈人士還指出，歐菲光位於江西南昌的工廠這半年新招了幾千人，增加了好多產線在生產。不過，歐菲光方面表示，公司和客戶都簽定保密協定，關於客戶是誰以及具體的供應情況不方便回答。

供應鏈人士預測，如果按照華為高階機型2000萬支的銷量預期來算，單機貢獻價值500元推算，這將為歐菲光帶來超過百億的營業收入，這就可能會直接轉虧為盈，甚至帶來高增長的利潤，對於陷入谷底的供應商來說，可以說是久旱逢甘霖。

另外一家華為供應鏈信維通信表示，下半年是公司的生產旺季，目前公司訂單飽滿，產能利用充分。華為是信維通信的的重要客戶，信維通信為華為提供天線、無線充電、EMI／EMC、高精密連接器、折疊螢幕轉軸零部件等產品。

電池供應商欣旺達則表示，已獲得華為Mate 60 Pro電池一半以上市占。立訊精密也確認，該公司是Mate 60 Pro的充電模組供應商。

華力創通曾於9月5日公告，年內與某客戶簽署「採購主協定」，截至公告披露日，在連續12個月內累計收到該客戶採購訂單總金額約2.1億元，超過公司去年經審計主營業務收入的50%。

公告提到，最近三年公司未與該客戶發生類似交易。市場猜測，華力創通公告中沒有披露名字的客戶是華為。

此外，螢幕供應商京東方、觸控晶片 供應商匯頂科技、代工供應商比亞迪電子等公司，都以客戶要求保密之由，拒絕評論。