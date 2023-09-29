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中國2022對外直接投資流量1631.2億美元 全球第二

記者謝守真／即時報導
中國三部門28日發布公告指出，2022年中國對外直接投資流量達1631.2億美元。（美聯社）
中國三部門28日發布公告指出，2022年中國對外直接投資流量達1631.2億美元。（美聯社）

中國三部門28日聯合發布最新公報，顯示中國去年對外直接投資流量達1631.2億美元，為全球第二，這亦是中國連續11年列居全球前三名。

據中國商務部官網消息，顯示中國商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《2022年度中國對外直接投資統計公報》。而該公報分為六部分，包括中國對外直接投資綜述、中國對外直接投資流量存量、中國對世界主要經濟體的直接投資、對外直接投資者構成、對外直接投資企業構成、附表等，反映2022年中國對外直接投資情況。

公告指出，去年中國對外直接投資主要有五個特點，即是對外投資規模保持世界前列、境外企業覆蓋全球超過80%的國家和地區、投資領域廣泛、地方企業對外投資持續活躍和互利共贏助力經濟發展。

公告提及，中國對外直接投資流量達到1631.2億美元，位居全球第二名，也是中國連續第11年名列全球前三，及連續七年占全球份額超過一成。另，去年年底，中國對外直接投資存量還達到2.75兆美元，此為中國連續六年排名全球前三。

而在去年年底，中國境內投資者共在全球190個國家和地區設立境外企業4.7萬家。近6成分布在亞洲，北美洲占13%，歐洲10.2%，拉丁美洲7.9%，非洲7.1%，大洋洲2.6%。其中，在「一帶一路」國家設立境外企業為1.6萬家。

此外，公告指出，中國去年對外直接投資涵蓋了其國民經濟的18個產業大類，其中，流向租賃和商務服務、製造、金融、批發零售、採礦、交通運輸等領域的投資均超過百億美元，顯示投資領域廣泛。還有，在2022年中國對外非金融類投資流量中，地方企業為860.5億美元，占比61%，較上年提高3.3%。 其中，又以東部占比77.3%。浙江、廣東、上海分列為前三。

另，公告還表示，互利共贏助力經濟發展也是特點之一。2022年，境外企業向投資所在地繳稅750億美元，成長35.1%。該年年底境外企業員工總數超410萬人，其中，雇用外籍員工將近250萬人。當年對外投資帶動貨物進出口2566億美元。非金融類境外企業實現銷售收入3.5兆美元，成長14.4%。

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