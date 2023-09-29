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A股後市調查 7成股民看漲

記者林宸誼／綜合報導

中國長江商學院發布2023年第三季「投資者情緒調查報告」顯示，約七成受訪者認為A股將會上漲，投資者對A股的預期回報率為2.8%。

中國經濟周刊報導，受訪者對A股預期仍樂觀，一方面來自對估值的信心，另一方面來自對經濟增長的穩定預期。其中，超八成投資者認為A股價格基本合理甚至偏低；近六成投資者認為未來中國GDP增速能夠超過5%的官方目標值。

報告顯示，大多數投資者（約88.8%）認為A股價格基本合理甚至偏低。在調查中，約67.7%的投資者認為A股價格基本合理，比2022年10月末提高1.8個百分點；約21.1%的投資者認為A股價格偏低，比2022年10月末提高2.8個百分點。

約70%的受訪者認為A股會上漲（散戶和金融業分別為63.2%和85.3%），比2022年10月末提高5.9個百分點（散戶和金融分別提高8.5和3.8個百分點）。

券商中國報導，貝萊德基金首席投資長陸文傑表示，全球投資者目前對中國市場是明顯低配；另一方面，未來12個月中國企業獲利成長還是有兩位數，這一水準在全球也是罕見。中國股票平均本益比只有10倍、11倍，是全世界最便宜市場之一。

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