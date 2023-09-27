與寧德時代合作 福特電池廠叫停

寧德時代與福特在美建廠遭眾院旗下委員會調查，寧德當時回應與福特汽車的項目在正常推進當中。（美聯社）

中國電池巨頭寧德時代與美國福特汽車在美合作電池工廠叫停。福特汽車25日表示將暫停位於密西根州、與寧德時代合作的電動車電池廠的建設工作，並限制建設支出，直到有信心可以有競爭力地運營該工廠。外界認為這可能與美國汽車工人罷工 有關，也有推測原因來自於美國眾院 的調查壓力。

福特表示，因對其運營工廠的競爭力感到擔憂，且該工廠有「各種考慮因素」。因該發布時間點正好遇上全美汽車工人聯合會（UAW）的罷工行動，福特與UAW的談判中一再提高條件，但未能達成協議。不過，福特方面並未證實相關停工決定是否與罷工存在任何關聯。

事實上，該建廠計畫一波三折，7月該計畫遭美國眾院轄下的兩個委員會調查。眾院籌款委員會主席Jason Smith、中國特別委員會主席Mike Gallagher聯署致函福特汽車，要求解釋交易是否違反「削減通膨法案」中的「外國關注實體」製造或組裝、寧德時代與強迫勞動的關係，以及所創造的就業 機會是否會流向中國的問題。

福特2月宣布計畫斥資35億美元建立電池廠，將使用寧德時代的磷酸鐵鋰無模組電池包（CTP）技術。