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中國房仲集團北京鏈家 調降仲介費至2% 同業也跟進

記者林茂仁／綜合報導
中國知名房仲集團調整仲介費的收費標準，從目前房屋成交總價的2.7%調降至2%，並改為買賣雙方各承擔1%。（中新社）
中國知名房仲集團調整仲介費的收費標準，從目前房屋成交總價的2.7%調降至2%，並改為買賣雙方各承擔1%。（中新社）

中國知名房仲集團北京鏈家公司宣布，調整仲介費的收費標準，從目前房屋成交總價的2.7%調降至2%，並更改收費模式，從購房一方單邊支付仲介費，改為買賣雙方各承擔1%。業內人士表示，將有助於提升二手房的市場流通，提高房產交易效率。

在北京鏈家宣布調降仲介費後，已有同業跟進降價，中媒和訊網走訪21世紀不動產門市時獲悉，21世紀不動產也按照成交總價2%的標準收取仲介費，對於老客戶、賣一買一（先賣後買）等，還會有更多優惠。

中國房市以往是賣方市場，在房價驚驚漲的年代，屋主賣房的姿態很高，以北京為例，仲介費通常是由買方支付，賣方則負擔契稅、增值稅及個人所得稅，但常常出現賣方把上面三種稅費灌到房價內轉嫁給買方，如今仲介費由買賣雙方各付1%，顯示中國房市已進入買方市場，很多費用已經不是賣方說了算。

北京鏈家表示，降低仲介費是為了回應並落實中國住建部、市監局「關於規範房地產經紀服務的意見」，且結合當前市場供需關係，合理降低二手房交易成本。

該意見提到要引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。此後，包括廣東、江西、黑龍江等在內的多個省市，就推出規範房地產經紀服務和收費標準的政策。

廣東住房政策研究中心李宇嘉分析，「賣一買一」的換房需求日增，剛需也逐步轉向購買二手房，房地產交易周期拉長，迫切需要降低仲介費率和調整收費模式，隨著房地產市場供需變化，在中國全國多地已經開始有部分業主願意分擔仲介費，以促成交易。在成都、大連等城市，已實施雙邊收費十年以上；廣州、深圳、上海、重慶等城市近年也實施雙邊收費。

北京 房地產 房價

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