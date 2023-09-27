我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰

記者尹慧中、盧宏奇／綜合報導
台積電近期淪為外資提款機，26日下跌6元（台幣，下同），收當日最低價519元，為5月18日以來新低價位。（路透資料照片）
台積電近期淪為外資提款機，26日下跌6元（台幣，下同），收當日最低價519元，為5月18日以來新低價位。（路透資料照片）

美債殖利率居高不下，國際資金持續撤離亞洲新興市場，權王台積電淪為提款機，26日下跌6元（台幣，下同）或1.1%，收當日最低價519元，為5月18日以來新低價位。法人評估，在外資調節賣壓未歇前，台積電回測年線510元支撐機率不小，甚至面臨500元保衛戰。

外資26日大舉賣超台積電逾1.7萬張，是最大賣壓來源，累計外資已連續七個交易日賣超台積電共計11.3萬餘張，提款603.7億元，多頭主力則為八大公股行庫，26日承接2512張或13億元，連七日站在買方，累計買超1.7萬張或95.5億元，無力抵抗外資持續調賣壓。台積電周二ADR早盤走勢疲弱，下跌約1.4%。

台積電26日含盤後交易總成交量約2.9萬張，較前一日擴增41.2%，其中，最後一盤成交5020張，略低於近五日平均水準。以盤後券商進出來看，收盤價、也是最低價的519元，主要賣壓來源前幾大均為外資券商，包括麥格里、瑞銀、花旗環球、高盛、美林等，市場推測仍偏向套利、避險操作為主。

雖然蘋果iPhone 15系列新機開賣湧現熱潮，但台積電股價卻從558元一路下探，隨美股亂流干擾，台積電持續成為外資提款機，26日守520元關卡後，累計近七個交易日已下跌39元，跌幅逾5%，26日市值降至13.46兆元，較先前約14.47兆元蒸發已逾1兆元。

就基本面來看，長期研究半導體產業的資深法人指出，台積電8月合併營收攀升至1886.8億元，為今年次高，主要受惠於蘋果新機拉貨效應，預期9月恐較8月略低，但第3季合併營收仍可順利達成、甚至略優於先前公布的財測目標。

台積電預計10月舉行法說會，法人評估，由於台幣兌美元匯率本季貶值約3%，將對獲利帶來助攻效果，實際數字可望優於預期，市場更加關注今年全年美元營收財測，以及資本支出是否調整，但目前估計即使調降，幅度應屬有限，對股價影響偏向中性。

台積電 殖利率 匯率

上一則

阿里雙11聯手騰訊 微信廣告直跳淘寶

下一則

中國房仲集團北京鏈家 調降仲介費至2% 同業也跟進

延伸閱讀

iPhone 15 Pro傳過熱問題 拆解達人曝2原因

iPhone 15 Pro傳過熱問題 拆解達人曝2原因
英特爾德國建廠大計 和台積電同樣遭遇人才難求瓶頸

英特爾德國建廠大計 和台積電同樣遭遇人才難求瓶頸
金融時報：「台積電衝擊」撼動日本九州熊本小鎮

金融時報：「台積電衝擊」撼動日本九州熊本小鎮
台積3奈米發威 奪高通5G大單

台積3奈米發威 奪高通5G大單

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家