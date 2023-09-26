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經濟差企業倒…中關村風光不再 創業轉趨務實

財經新聞組／綜合報導
圖為北京中關村大街。（中新社）
圖為北京中關村大街。（中新社）

在三年疫情衝擊及中國經濟衰退下，北京市科技業及創業者雲集的中關村，不少業者因為財務不繼而結束營業，許多辦公室及店面人去樓空，呈現一片冷清。而續留的業者也不再盲目融資擴充，改採務實態度鑽研硬科技。

中央社報導，中國科技專業網站「IT橘子」數據指出，據不完全統計，2022年中國有3378家「新經濟」型企業倒閉，儘管倒閉家數比2021年減少1/3，但2020至2022年這3年疫情期間倒閉的企業仍然超過1萬家。

數據提到，儘管中國當局疫情三年推出一系列經濟紓困措施，但仍有一大批企業陷入「破產清盤潮」。2022年倒閉的「新經濟」企業，排名前10的依序為電商零售、企業服務、教育、文娛傳媒、本地生活、金融、傳統製造、社交網路、醫療健康及工具軟體。

由於中關村是上述產業在北京的大型集中地，也是有意創業者雲集之地，使中關村明顯受到衝擊。根據報導，中關村原本最熱鬧的核心地帶「創業大街」，如今相當冷清，人煙顯得稀少，不復昔日般地熱鬧。

經營新創企業辦公空間、屬當地知名地標的「優客工場」創辦人毛大慶表示，如今中國的創業形態已發生變化，先前的資本環境不復存在，新成立的一些創新公司轉而專注「硬科技」，不再拚命包裝融資，「踏踏實實地創業，這樣就很好」。

毛大慶指出，雖然中國近幾年經濟環境不太好，但小企業數量其實並沒有滑坡式減少，且湧現出不少很有意思的創新公司。

他提到，與先前熱錢漫流時代「到處搞錢包裝」的創業者不同的是，這些新的創業者「心態沉穩，沒有那麼多的宏大敘事」，且熱衷鑽研「硬科技」，比如AI、醫療，甚至研究最基本的數學模型。同時關注盈利，「量入為出地經營」，這種創業取向就很好。

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