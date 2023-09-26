恒大境外債務重組生變 重挫集團股價

恒大集團24日發布最新公告指出，目前集團無法滿足新票據發行資格。（路透）

恒大集團 境外債務重組 出現問題，恒大24日晚間公告指出，無法滿足發行新票據資格，原先擬定的重組方案遭遇挑戰。該消息導致中國恒大昨（25）日收盤大跌近22%，恒大汽車大跌22%，恒大物業大跌近15%。

21世紀經濟報導指出，接近恒大集團境外債務重組的知情人士表示，目前恒大境外債務重組方案中，核心協議安排是通過恒大集團發行可交換債、可轉債與普通票據的形式來實現重組，即通過「新債換舊債」來實現「時間換空間」，並通過上述證券工具降低財務槓桿。但目前境外重組不順，主因在於市場反應複雜。

報導援引知名券商機構負責人說法稱，目前存在被立案調查疊加主體嚴重失信等情況的企業要發行新債券 ，在監管層面得到認可的難度極大。目前恒大各種訊息和經營情況已經是「明牌」，想要暗渡陳倉幾無可能。因此恒大要通過發行債券來推動境外債重組的思路需要調整，因為這可能關聯到恒大物業和恒大汽車這兩家「恒大系」境外上市主體，所以預計難度會很大。

信報報導，中國房產專家表示，據聞恒大債務重組計畫阻力來自北京當局「對恒大有意見、盯得比較緊」，不允許該公司再發新債去置換舊債，故現有重組方案無法成立；恒大原本的債務重組條款，與銷售表現並無關係，但不排除對債權人同意方案的意欲有影響。中國官方如果勒令恒大清盤可能會影響「保交樓」，所以沒有誘因讓恒大結業，只好「拖住先」。

恒大於3月推出重組方案，牽涉恒大協議（本金139.2億美元）、景程協議（本金52.2億美元）及天基協議，恒大協議中又分A組及C組債權人；四組別要各自取得75%支持票，才能推進重組計畫；各重組對價方案均涉及發行新票據，如果恒大失去發行資格，意味現有重組計畫無法落實。