「先充後用」 數位人民幣App外卡功能擴大

為方便國際旅客在中國旅遊時使用數位人民幣，數位人民幣App 日前上線外卡「先充後用」功能，境外來華人 士只要下載數位人民幣App，使用境外手機號碼註冊並開通數位人民幣錢包後，先透過Visa和Mastercard的境外卡為錢包加值，就可以使用數位人民幣消費。

第一財經指出，此次「先充後用」的功能與早前服務境外人士加值的「隨用隨充」功能相比，「先充後用」功能上線後，境外來華人士可像中國用戶一樣，使用數位人民幣錢包快付等更為便利的線上支付方式。若後續錢包中有餘額，還可存回至民眾的境外卡裡。同時，境外來華人士也可前往銀行服務網點，透過現金為數位人民幣錢包加值。

報導提到，除了用數位人民幣App之外，境外人士也可以申請數位人民幣「硬錢包」用於日常支付。目前，境外來華人士既可在擺放數位人民幣受理標誌的實體商戶使用數位人民幣，也可以在滴滴、美團、京東等線上平台使用。

中國人民銀行數位貨幣 研究所所長穆長春表示，要實現用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具，數位人民幣是利用最新網路和行動支付技術，透過再造組織形式和業務模式，實現對貨幣發行和支付體系的大升級，升級成為適應數位經濟發展的通用型支付工具。

穆長春說，在完成貨幣的升級後，全社會的支付工具也就相應地要升級為新的貨幣。要達到上述目標，首先要做到用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具。微信、支付寶、作為運營機構的商業銀行掌上銀行App、其他第三方支付機構的App等錢包提供商，也包括數位人民幣運營機構要有合規意識，取得相應金融牌照並服從監管。