看好人口、經濟潛力 比亞迪擬赴墨西哥蓋新廠

比亞迪考量到墨西哥需求可能擴大，正考慮在墨西哥設新工廠。（歐新社資料照片）

中國車企巨頭比亞迪執行副總裁、比亞迪美洲地區總裁李柯表示，考量到墨西哥 需求可能擴大，集團正考慮在墨西哥設新工廠。他認為，墨西哥在人口和經濟增長、城市清潔交通方面的潛力等優勢，對電動車市場具有吸引力。

目前比亞迪純電車型「海豚」正式在墨西哥上市，售價約為人民幣22.9萬元（約3.14萬美元）。這也是比亞迪繼3月以來漢、唐和元PLUS車型後，在墨西哥推出的第四款車型。李柯透露，比亞迪明年在墨西哥還將推出另外五款車型。

比亞迪近年積極拓展墨西哥市場。第五家經銷商門店BYD Perisur在7月開幕，比亞迪墨西哥分公司國家經理鄒舟表示，「今年，比亞迪計畫通過11家授權經銷商在墨西哥銷售新能源汽車。到2023年底，比亞迪將在當地設立50家門店，業務布局將擴展至32個州。」

據路透此前報導，比亞迪希望2023年在墨西哥市場銷售1萬輛汽車，2024年銷售2至3萬輛，並說該公司的長期目標是達到總市占10%左右。

比亞迪自2021年以來持續海外布局，2013年秦在拉美首發；2018年在泰國 交付電動出租車；2020年在柬埔寨金邊開設首家乘用車銷售中心；2021年漢進入巴西 、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭等美洲國家；2022年首款全球車型元PLUS（海外名ATTO 3）成為美洲及東南亞、南亞市場主力車型。此外，也分別於2021年、2022年進軍歐洲與日本車市。

海外建廠部分，比亞迪首座海外工廠今年3月在泰國設立，預計產出將投放至泰國本土市場並輻射東協地區，料2024年開始運營；7月比亞迪宣布將在巴西建廠，年產能15萬輛，預計該基地2024年下半年投產。