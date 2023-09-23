內需趨暖？中國8月商品銷售穩定回升

中國8月商品銷售穩定回升、暑期居民出遊熱度較高，網路零售維持較快成長，以及農村消費加速恢復，拉動消費持續恢復與擴大。（中新社資料照片）

內需不足是當前中國經濟疲軟的關鍵因子，不過中國8月社會消費品零售總額較去年同期成長4.6%，增速比上月加速2.1個百分點，消費需求似有回溫趨勢？中國商務部 22日表示，中國8月商品銷售穩定回升、暑期居民出遊熱度較高，網路零售維持較快成長，以及農村消費加速恢復，拉動消費持續恢復與擴大。

中國商務部22日在網站發布消費促進司負責人解讀8月消費市場狀況新聞稿。該負責人介紹，8月社會消費品零售總額3.79兆元人民幣（約5188億美元），較去年同期成長4.6%，成長速度比上月加速2.1個百分點。今年前8月累計30.23兆元人民幣（約4.1兆美元），較去年成長7.0%。

該負責人表示，中國8月消費市場有四項特點。一是商品銷售穩定回升。升級類商品消費需求持續釋放，綠色智慧產品受到歡迎。8月商品零售額年增3.7%，成長速度比上月加快2.7個百分點。

從商品類別來看，近七成商品類值零售額年增率較上月加快。其中，限額以上單位化妝品、通訊器材、金銀珠寶、家具較去年同期分別成長9.7%、8.5%、7.2%及4.8%。在汽車銷售部分，新能源車銷售旺盛，8月銷量年增27%，今年前8月年增39.2%，佔新車銷售比重達29.5%。

據了解，限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元人民幣（約273.7萬美元）及以上的批發業企業、500萬元人民幣（約68.4萬美元）及以上的零售業 企業，及200萬元人民幣（約27.3萬美元）及以上的住宿和餐飲業企業。包含從事商品零售活動或提供餐飲服務的法人企業、產業活動單位和個體戶。

二是服務消費較快成長，包含暑期居民出遊熱度較高，帶動餐飲、住宿、旅遊、交通等服務消費較快成長。該負責人指出，8月全國餐飲收入4212億元人民幣（約576.5億美元），年增12.4%；暑運期間，全國鐵路、民航旅客運輸量分別達8.3和1.3億人次，均創歷史同期新高；暑期檔電影票房收入超206億元人民幣（約28.1億美元），年比成長約1.26倍，為歷史同期最高紀錄。今年前8月，服務零售額較去年同期成長19.4%。

三是新型消費快速發展。該負責人表示，網路零售維持較快成長，今年前8月全國網路零售額9.54兆元人民幣（約1.3兆美元），年增12.1%，其中實體商品網路零售額7.98兆元人民幣（約1兆美元），成長9.5%，佔社會消費品零售總額比重達26.4%。而快遞業務量也相應增加，8月全國快遞業務量年增15%左右，業務收入成長約9%。

四是農村消費加速恢復。該負責人說明，8月鄉村消費品零售額4959億元人民幣（約678.8億美元），較去年成長6.3%，成長速度較上月加速2.5個百分點，較城鎮消費品零售額快1.9個百分點。今年前8月，鄉村消費品零售額3.99兆元人民幣（約5461億美元），較去年成長7.6%，成長速度比城鎮消費品零售額快0.7個百分點。

該負責人亦表示，各級商務主管機關8月深入組織「消費提振年」系列促進消費活動，努力提振汽車、家居等大宗消費，促進服務消費，發展新型消費，推動消費持續恢復與擴大，發揮消費拉動經濟成長的基礎作用。