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中國將調降首套房貸利率 提前還貸退潮

記者陳宥菘／綜合報導
中國多家銀行將於25日起調降存量首套個人房貸利率，提前還貸潮已逐步緩解。（中新社）
中國多家銀行將於25日起調降存量首套個人房貸利率，提前還貸潮已逐步緩解。（中新社）

中國多家銀行將於25日起調降存量（既有）首套個人房貸利率，對於還貸者利息支出的「減負」效果作用明顯，中國「熱」了快一年的提前還貸潮已逐步緩解。

「一直努力提前還貸，現在終於可以喘口氣了，每個月可以少還1000多元人民幣（約136.8美元），相當於天天加個雞腿，所以不用那麼著急提前還貸了。」小方（化名）向證券時報表示，現在這年頭，多點現金在手上比什麼都強。

雖然利率調降25日才上路，但提前還貸潮已因此逐步降溫。報導指出，此前，銀行提前還貸需提前3個月線上申請，至7月份時提前還貸的排隊等待時間已縮短至1個月，而在存量首套房貸利率調整後，提前還款的壓力將進一步減輕。

報導稱，一名央行相關部門負責人日前表示，降低存量房貸利率，居民利息負擔將有效減小，目前提前還貸情況已經有所減少，預期得到實質性改善，這將有利於優化居民資產負債結構，增強消費能力和消費信心。

中國人行（中國央行）貨幣政策司司長鄒瀾20日在記者會上也表示，本次政策調整利好是中長期的，可持續為近幾年較高利率貸款買房的家庭減少支出。

鄒瀾指出，大部分符合要求的存量首套房貸利率將降至報價利率，2022年5月以後的將降至報價利率減20個基點，直接下調至政策下限。中小銀行也在陸續參照國有銀行制定併發布實施細則。鄒瀾強調，「預計超過九成符合條件的借款人可在第一時間充分享受政策紅利，其他借款人的存量房貸利率也將在10月底前完成調整。」

根據20日最新貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.45%，5年以上LPR為4.2%，皆與上月持平。據報導，招聯金融首席研究員董希淼認為，調整存量首套房貸款利率對居民利息支出的「減負」效果，遠大於5年期以上LPR一次常規的下降。在這種情況下，暫時維持5年期以上LPR不變，有助於緩和銀行息差壓力，推動銀行維持向實體經濟減費讓利的持續性和長遠發展的穩健性。

不過，有投資機構判斷，LPR年內仍有「降息」空間，幅度為5到10個基點。如果LPR再次出現降息，那麼在合約約定的重新定價日，房貸利率也會隨著LPR進一步浮動下調，更加利好還貸者。

除了下調存量房貸利率，金融管理部門也調整了最低首付比例政策下限、二套房貸款利率政策下限，中國多地也執行「認房不認貸」政策，隨著「金九銀十」的到來，房地產市場迎來多重利好。

利率 貸款 央行

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