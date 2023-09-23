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台股外資連五賣 台積市值蒸發近1兆元台幣

記者尹慧中／綜合報導

美股亂流干擾，台積電22日再度成為外資提款機，外資22日賣超1.5萬餘張，連續五個交易日賣超，終場以522元作收下跌5元，累計近五個交易日下跌26元、跌幅4.74%，換算連續五天收黑，市值蒸發近1兆元台幣（約311億美元）。

台積電近期股價持續下跌，落入5月17日收盤以來逾四個月波段新低，並再度面臨520元關卡保衛戰，台積電近五個交易日累計跌幅4.47%，但近一個月來跌幅5.43%，等於一個月來的跌幅，有八成是在近五個交易日下跌所致。

台積電股價上周反彈後，雖然基本面無太大變化，但近期隨美股三巫日結算大跌、美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息等，使美股持續走跌拖累台股市場信心，台積電也成為指標外資賣超摜壓重心。

雖然蘋果新機上市，全球買氣暢旺，不過台積電股價卻從上周五、15日的收盤558元一路走低，市值也從約14.47兆元台幣（約4499億美元）一路縮水，以昨收盤價換算市值降至13.54兆台幣（約4210億美元），近五個交易日市值縮水約9300億元台幣（約289.1億美元）。外資累計近五個交易日賣超逾9萬張，外資賣超不止，台積電股價跌跌不休。

台積電大客戶蘋果新款iPhone 15系列新機先前開放預購，有科技網紅及測試機構拿到實體新機，並測試iPhone 15 Pro系列搭載的最新A17 Pro晶片，直言很先進但能耗極高，引發台積電3奈米製程的爭議，連帶讓法人關注台積電3奈米家族話題。

法人分析，根據蘋果首周的銷售數字，估約持平去年的水準。但關注的是如果賣得好的加單動作。目前蘋果並未有做任何追加訂單情況，以這次A17 Pro晶片版本來看，法人已經預期明年度蘋果將採用更成熟且便宜的N3E製程，推測該因素是台積電將放緩資本支出主要原因。

台積電 美股 晶片

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