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續唱衰中國經濟？渣打調降明後年經濟增長至4.8%和4.5%

記者謝守真／綜合報導
渣打銀行21日指出，調降中國2024和2025年經濟增長預測至4.8%和4.5%。（路透資料照片）
渣打銀行21日指出，調降中國2024和2025年經濟增長預測至4.8%和4.5%。（路透資料照片）

儘管近期中國官媒針對各界的「中國經濟崩潰論」發表系列文章，聲稱此一說法注定再度崩潰。國際大行渣打近期發表最新報告稱，由於資本積累減慢及生產力增長趨於放緩，該行將中國明後年經濟增長預測降低至4.8%和4.5%。

據香港信報報導，渣打據其的模型推算，現今中國不大有利的人口趨勢，加上當地資本積累減慢，以及中國的生產力增長速度趨於平緩，這些都將拖慢中國接下來的潛在經濟增長。

鑑於此，渣打將中國2024年及2025年的經濟增長預測調降至4.8%和4.5%，而原先預測為增長5.4%和5.3%，維持今年增長5.4%的預測。

該報告提到，渣打對新冠疫情後中國潛在增長的一項檢視顯示，若中國不進行重大的結構性改革，到2035年經濟增速可能僅剩3%。據悉，該估測是基於產函數法，也就是將增長歸因於勞動力、資本存量和全要素生產率的變化。

報告還指出，中國的人口似乎已在2021年見頂，這相比預期的更早。還有，在中國房地產市場持續調整和企業對增加產能態度猶豫的情形之下，資本累積放緩可能將更加明顯。此外，美國近期對中國科技出口和投資的限制，以及私人投資的低迷都可能限制生產力的提升。

渣打預測，中國2023至2025年的潛在經濟增長率為4.5%至5%。

據了解，北京當局近期積極回應當前國際各界對中國經濟前景的擔憂。21日，中國國家發改委副主任叢亮強調，中國經濟持續回穩向好，今年以來乃至後期不存在、也不會出現通貨緊縮。他並稱，目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，「這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現」。

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