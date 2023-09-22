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救中國疫後經濟 前人行行長易綱開三藥方

記者黃雅慧／綜合報導

中國人民銀行前行長、現任中國全國政協常委、經濟委員會副主任易綱，近期在中國官方報刊「人民政協報」發文指出，中國疫後經濟復甦需要時間，目前內生動力和市場信心偏弱，建議官方加大力道刺激經濟，有效支持擴大內需、促進經濟良性循環。

易綱表示，疫後經濟復甦必須有些信心、耐心，從國際經驗來看，疫後消費恢復需要一年左右，中國中國疫後至今也才半年，恢復需要過程。

易綱指出，中國經濟現狀的幾個特點：一是出於降薪預期心理，民眾減少消費、提前還貸款；二是民營、中小企業信心有待提振；三是地方政府債務風險加大約束基礎建設投資能力；四是房地產市場風險未出清；五是外國經濟金融風險上升影響中國外貿表現；六是物價走勢展現供需平衡問題，但並不存在通縮基礎；七是就業結構性問題突出；八是人民幣匯率走弱等都是待解決的難題。

對於上述挑戰，易綱也提出三點建議：一是官方可善用政策工具，採取「因城施策」措施支持剛性和改善性住房需求；在財政許可前提下，補貼地方政府，持續推動地方政府收購存量住房、擴大保障性租賃住房供給，目前已在八個城市推動試點；二是建議可透過戶籍改革推動城鎮化，進而釋放消費潛力，他舉出有學者試算，通過戶籍改革可以使農民工、新進市民的消費意願提高23%；三是中國嚴重浪費電力，電價處於全球較低水平，應建立夏季高峰電價制度，舒緩限電壓力。

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