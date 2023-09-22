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蔚來汽車跨界手機 首款「NIO Phone」28日開賣

記者林宸誼／綜合報導

蔚來汽車21日發布旗下全新行動互聯產品「NIO Phone」（蔚來智慧型手機），售價為人民幣6499元起（約889美元），將於9月28日發貨。該公司還宣布旗下首款自研晶片--光學雷達主控晶片「楊戩」將於10月量產。

對於蔚來為何做手機，蔚來汽車董事長李斌解釋：「蔚來做手機不是因為手機企業跨界進入汽車產業，也不是靠做手機賺錢，而是蔚來用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機。」他強調，NIO Phone是一部為蔚來車主而生的手機。

先前李斌曾表示，蔚來手機的推出將有利於增加蔚來車型競爭力，並更好地匹配車型對行動裝置的需求。但蔚來並非要進入手機領域，不和手機廠商競爭。

李斌在發布會後還透露，第二代NIO Phone 已進入研發狀態，後續「肯定會做」耳機產品，但很可能不會有蔚來手表。

蔚來21日並宣布首款自研晶片「楊戩」將在10月量產，這顆晶片不僅提升車輛的性能也可以降低成本。

河南日報集團旗下財經全媒體「大河財立方」報導，李斌在「NIO IN 2023蔚來創新科技日」介紹蔚來布局的智慧電動汽車12項全棧技術時提到，自研的晶片將為蔚來每輛車降低人民幣幾百元的成本。

財報數據顯示，最近四個季度，蔚來研發投入維持在每季人民幣30億元左右，在營收占比達20%。李斌表示，這個規模在公司承受範圍之內，也是蔚來參與下一階段智慧電動汽車越來越激烈競爭的基本保障。

晶片 河南 智慧型手機

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