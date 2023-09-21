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晶片戰爭作者米勒 解讀華為「最中國」手機的政治意涵

編譯季晶晶／綜合外電
《晶片戰爭》作者米勒說，華為智慧手機裡的自製晶片表明，美國、荷蘭和日本的管控措施並非無懈可擊。（路透）
《晶片戰爭》作者米勒說，華為智慧手機裡的自製晶片表明，美國、荷蘭和日本的管控措施並非無懈可擊。（路透）

華為和中芯國際攜手，為新款智慧手機打造本土晶片的意義何在？西方半導體業的看法分歧，但《晶片戰爭》一書作者、美國麻省塔夫斯大學歷史教授米勒（Chris Miller）在金融時報撰文表示，隨著美國半導體公司的晶片被中國自製晶片取代，看到市占流失的企業高管可能開始質疑，繼續允許提供晶片製造工具和化學品給對手，是否符合他們的利益。

雖說中芯的技術落後台積電差不多還有五年，而且製造成本可能由國家買單，華為的新手機算不得真正的突破，但米勒說，對岸仍獲致實質進展，表明美國、荷蘭和日本的管控措施並非無懈可擊。荷蘭到年底之前都允許向中國出口先進的DUV，與此同時，西方企業還繼續向中國市場供應非最先進工具，以及關鍵的化學品、氣體和晶片封裝設備。美國國會對中鷹派議員已經在質疑，禁止出口某些工具但卻出售操作所需化學品的邏輯是否正確。

米勒提醒，只關注華為新款手機的處理器會忽略一事：北京正一如既往地要將西方晶片製造商和電子公司排擠出中國市場。用國產元件取代進口晶片一直是中國既定目標，儘管小米和Oppo的手機還充斥外國製晶片，但華為的Mate 60 Pro不一樣，它可能是有史以來「最中國」的先進智慧手機。除7奈米製程處理器，其他許多輔助晶片，如藍芽、Wifi和電源管理晶片，也都由本土生產。

現在還不能斷言華為的成本競爭力，不過，當華為新機上架後，北京宣布成立400億美元基金提振晶片業，那麼成本就沒那麼重要了。北京還針對華為主要競爭對手、蘋果的iPhone下手，根據報導，中國的政府機構和國有企業正勸阻員工購買iPhone。

這將威脅到主張西方國家與中國維持穩定貿易關係的外商。美國半導體產業的高階主管7月還曾赴華府遊說，反對對中國實施新限制。而如今，他們的市占似乎岌岌可危。如果中國市場丟定了，美企也就沒有為了進入這塊市場而進行遊說的理由了。

晶片 華為 北京

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