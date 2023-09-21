斥資15億 星巴克中國咖啡創新產業園 昆山投產

星巴克中國咖啡創新產業園在江蘇昆山落成投產，實現了「從生豆到咖啡」垂直產業鏈的規模化整合。(新華社)

星巴克 中國咖啡 創新產業園19日在江蘇昆山落成投產。該產業園建設期間追加兩輪投資 ，總投資額15億人民幣（約2億美元），是星巴克在陸打造咖啡生產和物流基地的最大投資。該產業園投產意味著中國在星巴克全球各市場內率先實現「從生豆到咖啡」垂直產業鏈的規模化整合，完成咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。至此，中國星巴克門店的咖啡豆將實現百分之百在中國國內烘焙。

據了解，產業園於2020年3月開工建設，園區總占地面積約8萬平方米，核心主體分為咖啡烘焙工廠、整合物流中心、咖啡之旅體驗中心三個部分。正式投產後，將烘焙來自中國在內的30多個國家和地區的高品質阿拉比卡咖啡豆，供應全中國6000多家星巴克標準門店。

星巴克全球首席執行官納思瀚（Laxman Narasimhan）表示，數據顯示，中國年人均咖啡消費量約為12杯，日本的人均是200杯，美國人均則為380杯。相較之下，中國的咖啡市場仍然處於早期階段。雖然星巴克在中國國內已覆蓋250個城市，但仍然沒有完全滲透。

對於近日瑞幸咖啡與貴州茅台聯合打造的「醬香拿鐵」熱潮，納思瀚表示，星巴克也有咖啡和酒融合的飲品。競爭可以擴大市場。隨著市場的成長，消費者會有更多選擇。

星巴克中國董事長兼首席執行官王靜瑛表示，一年中，星巴克60%的新增門店會選擇開在一二線城市，40%的新增門店則選擇開在低線城市。在她看來，在進入一個縣城時，確保星巴克不只是在開一家門店，而是在為該地區、為該社區開設一家門店，對星巴克而言，是行之有效的下沉手段。