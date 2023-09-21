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市場信心仍不足 A股成交量再創年內新低

記者黃雅慧／綜合報導
國新辦在舉辦經濟政策與現況說明會後，A股仍然低迷，兩市成交量不足人民幣6000億元，再創下年內低點。（中新社）
國新辦在舉辦經濟政策與現況說明會後，A股仍然低迷，兩市成交量不足人民幣6000億元，再創下年內低點。（中新社）

儘管中國國務院新聞辦公室20日一早召開政策發布會喊話中國經濟仍向好，但市場信心依然不足。A股三大股指20日集體開低。早盤雖然有銀行股護盤，但是兩市依舊呈現震盪下行走勢。午後兩市窄幅震盪，臨近收盤時跌幅略有擴大。收盤總計3966股收跌，兩市成交人民幣5732億元(約787.6億美元)，較前一日減少人民幣618億元，不足人民幣6000億元，再創年內低點。

就資金動向來看，北向資金20日全天單邊淨賣出人民幣35.4億元。其中，滬股通淨賣出人民幣13.72億元，深股通淨賣出人民幣21.68億元。

就板塊來看，銀行股繼續展開護盤模式，午前出現一波急漲，但各板塊普遍受壓，酒店旅遊股跌近3%；汽車製造股跌逾1%；電力、化工、石油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、生物製藥、房地產、金融股偏軟；水泥股靠穩。

中國發改委副主任叢亮在記者會上稱，當前中國經濟運行中的確還存在不少苦難與挑戰；將加大宏觀調控力度、著力擴大內需、提振信心、防範風險，努力實現全年經濟發展目標。

國盛證券分析，中國國內經濟處於弱復甦階段，就決定了市場轉強仍需時間，但總體上無論是A股盈利能力還是中國國內經濟運行情況，都處於底部階段。

東吳證券指出，指數繼續在前低附近震盪築底，創業板指數也徘徊在2000點，下降趨勢仍不明朗，短期隨著政策面的不斷加碼，政策底後的市場底也已臨近，只是在長假前大資金參與意願有限。

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