台灣外銷訂單連12黑 今年恐負成長

台灣近期外銷訂單(資料來源：經濟部統計處)

中華民國 經濟部20日發布8月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力續存，終端需求疲軟，供應鏈 持續調整庫存，8月外銷訂單金額為460.4億美元，年減15.7%，跌幅較7月再擴大，呈連續12個月負成長。經濟部預測，第四季仍有機會轉為正成長，但全年已確定不可能轉正，為第二年負成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，由於終端需求持續走緩，供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，使得電子產品的年減幅從7月的0.4%，8月擴大為年減17.3%，致8月外銷訂單不如預期。其中，記憶體、晶圓代工、印刷電路板、晶片通路等接單都呈現減少，惟IC設計接單增加，抵銷部分減幅。

累計今年前8月外銷訂單金額3623.3億美元，年減19.1%，為2010年以來同期最大減幅。

以前8月外銷訂單金額累計3623億美元來看，跟2022年全年接單6667.9億美元相比，相當未來每個月訂單必須要有762億美元以上；如果要超越2021年的6741億美元，相當未來每個月訂單必須要有780億美元以上，依訂單數字來看已難達成，因此全年會呈現負成長，且持續二年負成長。

不過，黃于玲指出，整體外銷訂單表現，預期第三季會比第二季好，第四季又會比第三季好，目前看到有幾個突破點，包括：AI商機正在發酵，雖然影響大小還看不出來，但基本上是往正向走；第二則是愈來愈多產品的庫存去化已呈現相對健康水準，待整體製造業需求上來，相信就會有明顯的訂單挹注動能；第三個突破點，則是國際各品牌消費性電子新品陸續上市，雖然買氣未定，但可持續觀察；又加上去年第四季基期較低，有機會讓第四季外銷訂單轉為正成長。

若按貨品別觀察，黃于玲表示，由於終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，致資訊通信產品、電子產品分別年減14.6%及年減17.3%，光學器材則是年增2.5%，是去年2月以來首次轉正。

傳統貨品亦因全球經濟成長放緩，廠商投資意願保守，加上國際油價 低於上年同月，致化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品分別年減17.5%、年減15.7%、年減14.7%及年減12.4%。

經濟部外銷訂單廠商9月動向調查顯示，按家數計算之動向指數為46.5，按接單金額計算之動向指數則為52.9，預期9月整體外銷訂單金額將較8月增加，其中資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為54.5、51.2及50.1。