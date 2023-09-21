華為、蘋果新機效應 長江存儲半年產能傳被搶光

中國記憶體龍頭長江存儲力拚產線去美化。（新華社）

華為 近期以Mate 60系列新機熱銷炒熱市場，加上蘋果發表iPhone 15，冷清的全球消費電子市場頓時生機再現，各種零組件商開始拉貨、補貨、備貨。其中長江存儲的3D NAND Flash產能被手機廠和模組廠兩頭搶購，傳出未來六個月產能已被搶光。

此外，長江儲存近期加速與中國半導體生產設備商合作，尋求置換生產製造設備中的美國零組件。

中國半導體媒體「問芯Voice」報導，長江存儲的3D NAND Flash產能被手機廠和模組廠兩頭搶購，從現在到2024年上半年的產能，都已經被預訂完畢。

若業者現在才跟NAND Flash原廠三星 、美光、長江存儲等談增加貨源，估計要不到太多新產能，不然就要接受高價。因為記憶體製造商已達成共識，不管真假缺貨潮，年底前目標就是要漲價，漲到「不賠錢為止」。

各家記憶體大廠一路經歷跌價、虧損、減產、漲價四部曲，現在正式進入「漲價」階段，三星、SK海力士、美光等，都已經表態要漲NAND Flash合約價。

財聯社報導，這一波漲價由8至9月現貨市場開始反彈，走現貨的模組廠率先反應，報價可快速反應，而合約市場則會在第四季陸續落實漲價。目前依原廠發出的通知，依不同產品，第四季NAND Flash的合約價有機會漲一至二成。

報導指出，華為Mate 60 Pro突然展開預售，絕對是炒熱這一波手機行情的最大推手，不然許多手機供應鏈廠商認為，要到2024年下半年手機市場才能回溫，最悲觀者甚至認為2024年也好不起來。

近期蘋果iPhone 15賣爆，其中頂規版iPhone 15 Pro Max，預計送達時間已延長至11月，有部分人士解讀為這是需求強勁的徵兆，但實際上應該是生產瓶頸，尤其是堆疊式CMOS影像感測器（CIS）等技術問題，導致iPhone 15 Pro Max出貨量不多。

此外，南華早報引述兩名知情人士的話指出，長江存儲近期與中國半導體生產設備商合作，包括一家以北京為基地的大型企業，以開發及生產用於置換由美國美國科林研發（Lam Research）製造的關鍵零件。