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揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

編譯葉亭均／即時報導
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

華為正仿效蘋果公司為自家最新智慧手機開發處理器，新手機搭載的系統單晶片包含了自研的中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）。這類突破將協助華為在面臨美國制裁措施時，減少對外國技術的仰賴。

英國金融時報報導，對華為高階智慧手機Mate 60 Pro內部主要晶片的分析顯示，華為已加入能夠自行設計晶片的大科技公司行列。這款手機在上月底推出並「秒殺」售罄。

Mate 60 Pro的系統單晶片（SoC）八個中央處理器（CPU）中，有四個完全仰賴安謀（Arm）的設計。安謀的晶片架構為99%的智慧手機所採用。

根據三位知悉Mate開發情況的人士以及中國技術測試業者極客灣的說法，另外四個CPU則是基於安謀基礎，但採用華為自家的設計和調整。極客灣對Mate 60 Pro的主要晶片進行了詳細的研究。

華為從2019年來即苦於應付美國的制裁措施，這些制裁的目的是要切斷華為為了製造5G智慧手機，從美國取得先進晶片、設備和軟體的管道，迫使華為轉向銷售4G智慧手機並把重心放在國內市場。

金融時報報導，雖然華為仍透過授權獲得安謀的基本設計，但自家的海思晶片設計業務已經對設計進行改善，打造了在Mate內部麒麟9000S系統單晶片上屬於自家的處理器核心。分析師和產業內部人士表示，這會讓華為有靈活度可生產高階智慧手機，不受美國出口管制措施的侷限。

麒麟9000S還配備了海思開發的繪圖處理器（GPU）和神經處理器（NPU）。這款系統單晶片的前一代麒麟9000晶片中的CPU和GPU都是完全仰賴安謀的。

這樣的發展顯示出華為正追求類似於蘋果自研晶片Apple Silicon的策略。在十多年前，蘋果改進安謀基礎架構，讓iPhone和Mac產品在性能上有出色的競爭力。由於開發半導體涉及的複雜度、巨大成本和稀缺工程資源，代表只有寥寥幾家公司有能力自研晶片。

直接知悉華為開發情況的消息人士指出，華為也能藉由調整原先是用於其資料中心伺服器的CPU核心設計，製造成自家的手機處理器。此一策略類似蘋果把自家的iPhone處理器轉換成能驅動其Mac電腦的晶片，只是過程相反。Counterpoint Research分析師Brady Wang對此表示，「以前沒人這麼做過」。

金融時報說，華為並未回覆置評請求，安謀則拒絕置評。

顧問業者SemiAnalysis首席分析師佩特爾（Dylan Patel）表示，華為可能已經取得突破，能夠擁有原生的設計，而非太仰賴外國。

華為 晶片 安謀

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