我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

台造首部電動車 裕隆納智捷n7 28日將亮相

記者邱馨儀／綜合報導
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮與旗下「電動車n7」原型車，而9月28日量產車即將亮相。（本報資料照片）
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮與旗下「電動車n7」原型車，而9月28日量產車即將亮相。（本報資料照片）

國造首部電動車將亮相，據悉，備受各方矚目的「裕隆納智捷n7」的量產車即將現身，可望在28日裕隆城開幕時正式亮相，宣示台灣正式進入國產電動車時代。

裕隆集團70周年慶中，以「裕隆城」開幕象徵揭開活動序幕，裕隆城20日起試營運，為28日的開幕暖身。

裕隆n7的問世則象徵裕隆新時代的里程碑，預期n7上市時程將比外界預估的來得快，2.5萬張訂單將持續消化，台灣消費者很快就能看到n7在公路上馳騁。

近一個月來，裕隆為了要準備讓n7量產，卯足全力且保密到家，全力完成各項零組件調度準備，各路供應鏈料件已經進駐裕隆三義廠，目前已經悄悄完成逾百部新車組裝作業。

裕隆對此事日夜不休、滴水不漏，就是讓大眾對n7驚艷。

裕隆公司表示，n7目前在試裝與驗證階段，並已組裝超過百台的n7。近期，為了將n7的品質調整到最好，裕隆集團基本上全員動起來，就是要讓車子以最好的狀態交給消費者。

業界指出，n7將成為裕隆城開幕之後，裕隆70周年的另一項重點，也是新里程碑，同步宣示台灣跨入國造電動車的新時代。

據了解，裕隆集團在上個月X-TRAIL 輕油電全新車款下線的同一天，n7的首部試裝車也同時完成，不過，那個時候對外絕對保密，因此，原本說8月要亮相的量產車被迫下達禁言令，集團上下絕口不提。

在這段時間，n7的試裝車已成功組裝超過百台，並進行各種驗證。裕隆公司表示，n7原本的期程即是第4季要上市，之前說的上市時程確實比較保守，但現在都準備好了。

業界指出，在n7已經成功組裝超過百台，並開始細部調整與驗證下，n7的量產時程愈來愈接近，預期將牽動供應鏈動態，對台灣電動車產業具有指標意義。

裕隆集團迎接70周年，在新店起家厝落成裕隆城，將於9月28日正式開幕，由於裕隆城成為裕隆集團70周年的重要成果，裕隆集團不只會在裕隆城展出對集團有重要意義的「飛羚101」車款，n7也有機會在這個重要的時機亮相。

裕隆集團以汽車起家，即使進行集團轉型，但重要車款對裕隆的發展仍是重要意義，預期裕隆城開幕時，n7的「量產車」也將首次亮相，使裕隆集團的轉型更添話題。

電動車 供應鏈

上一則

中國證監會新規 加強督促企業分紅

下一則

中國全面恢復國際郵輪入出境 首艘自製大型郵輪明年元旦商業首航

延伸閱讀

車用台鏈挪移 拚美國製造就近服務

車用台鏈挪移 拚美國製造就近服務
豐田也展示一體式壓鑄技術 拚EV生產效率 苦追特斯拉

豐田也展示一體式壓鑄技術 拚EV生產效率 苦追特斯拉
中國電動車國產化 涵蓋半導體、連接器、散熱 台廠警戒

中國電動車國產化 涵蓋半導體、連接器、散熱 台廠警戒
挺工會也挺電動車 拜登兩難 學者：他需要魔杖

挺工會也挺電動車 拜登兩難 學者：他需要魔杖

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

2023-09-17 23:08

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現