台造首部電動車 裕隆納智捷n7 28日將亮相

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮與旗下「電動車n7」原型車，而9月28日量產車即將亮相。（本報資料照片）

國造首部電動車 將亮相，據悉，備受各方矚目的「裕隆納智捷n7」的量產車即將現身，可望在28日裕隆城開幕時正式亮相，宣示台灣正式進入國產電動車時代。

裕隆集團70周年慶中，以「裕隆城」開幕象徵揭開活動序幕，裕隆城20日起試營運，為28日的開幕暖身。

裕隆n7的問世則象徵裕隆新時代的里程碑，預期n7上市時程將比外界預估的來得快，2.5萬張訂單將持續消化，台灣消費者很快就能看到n7在公路上馳騁。

近一個月來，裕隆為了要準備讓n7量產，卯足全力且保密到家，全力完成各項零組件調度準備，各路供應鏈 料件已經進駐裕隆三義廠，目前已經悄悄完成逾百部新車組裝作業。

裕隆對此事日夜不休、滴水不漏，就是讓大眾對n7驚艷。

裕隆公司表示，n7目前在試裝與驗證階段，並已組裝超過百台的n7。近期，為了將n7的品質調整到最好，裕隆集團基本上全員動起來，就是要讓車子以最好的狀態交給消費者。

業界指出，n7將成為裕隆城開幕之後，裕隆70周年的另一項重點，也是新里程碑，同步宣示台灣跨入國造電動車的新時代。

據了解，裕隆集團在上個月X-TRAIL 輕油電全新車款下線的同一天，n7的首部試裝車也同時完成，不過，那個時候對外絕對保密，因此，原本說8月要亮相的量產車被迫下達禁言令，集團上下絕口不提。

在這段時間，n7的試裝車已成功組裝超過百台，並進行各種驗證。裕隆公司表示，n7原本的期程即是第4季要上市，之前說的上市時程確實比較保守，但現在都準備好了。

業界指出，在n7已經成功組裝超過百台，並開始細部調整與驗證下，n7的量產時程愈來愈接近，預期將牽動供應鏈動態，對台灣電動車產業具有指標意義。

裕隆集團迎接70周年，在新店起家厝落成裕隆城，將於9月28日正式開幕，由於裕隆城成為裕隆集團70周年的重要成果，裕隆集團不只會在裕隆城展出對集團有重要意義的「飛羚101」車款，n7也有機會在這個重要的時機亮相。

裕隆集團以汽車起家，即使進行集團轉型，但重要車款對裕隆的發展仍是重要意義，預期裕隆城開幕時，n7的「量產車」也將首次亮相，使裕隆集團的轉型更添話題。