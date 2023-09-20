中國證監會新規 加強督促企業分紅

中國證監會近期擬對上市公司現金分紅規則進行修改，將進一步對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅，讓分紅好的公司得到更多激勵。第一財經報導，東北證券 首席投資 顧問郭峰認為，分紅比例提升將體現市場投資價值。

證券時報報導，擬修改的政策涉及「上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅」（簡稱「分紅指引」）、「上市公司章程指引」（簡稱「章程指引」）等一系列規則，交易所將同步修訂規範運作指引。

具體來看，此輪修訂對不分紅或分紅少的公司加強制度約束督促分紅。一是強化資訊披露監管。對於主板上市公司分紅未達到一定比例，要求披露解釋原因。

二是對財務性投資較多的公司強化資訊披露要求，督促公司提高資產使用效率，更好專注主業和回報投資者。三是強化問詢和監管約談。加強監管問詢，說明投資者對分紅資訊更好作出判斷，透過約談等方式督促加大分紅力度。

實際上，近年來證監會持續引導上市公司提高分紅水平，而境內市場分紅總額已名列全球第二。數據顯示，近五年，A股上市公司分紅金額逐年增長，累計分紅人民幣8.2兆元（約1.1兆美元），分紅金額已超過當年融資 額。