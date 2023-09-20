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中國全面恢復國際郵輪入出境 首艘自製大型郵輪明年元旦商業首航

財經新聞組／綜合報導
首艘中製大型郵輪「愛達·魔都號」將於2024年1月1日商業首航。（香港中通社）
首艘中製大型郵輪「愛達·魔都號」將於2024年1月1日商業首航。（香港中通社）

中國將新冠肺炎降為「乙類乙管」並全面開放邊境9個多月後，中國交通運輸部辦公廳宣布，9月18日起全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。

澎湃新聞報導，中國交通運輸部辦公廳18日發出通知，表示在上海、深圳郵輪港口試點恢復國際郵輪運輸的基礎上，經與有關部門商討，決定由通知發出日起，全面恢復進出中國境內郵輪港口的國際郵輪運輸。

通知表示，國際郵輪復航前要做好各項準備，包括疫情期間沒有載客營運的郵輪在恢復營運前，或新建造的郵輪在投入營運前，都要進行一次非經營性航行，並進行開航前安全評估。

通知要求，郵輪運輸及港口企業應按照規定，建立健全安全應急和新冠疫情防控制度和應急預案，配備必要的防疫物資。各通關現場設施設備需符合郵輪及其載運人員通關查驗需求。

通知又表示，郵輪停靠港口所在地的交通運輸主管部門及海事管理機構，要指導中資郵輪運輸企業加強船舶動態監控，提升岸基支持能力，做好應急處置工作。

港口所在地的交通運輸主管部門也要引導郵輪運輸企業，優化船上服務及旅客進出港和登船流程，提升旅客服務。

中國今年1月8日起將新冠降為「乙類乙管」，取消入境集中隔離，全面開放邊境口岸，但部份邊境防控措施一直維持，如入境健康申報。中國海關總署9月17日才宣布，將入境健康申報卡內容由18項縮減為10項。

另據央視新聞報導，在「2023吳淞口論壇」上，首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」公布了商業首航日期，將於2024年1月1日從上海吳淞口國際郵輪港啟航，首航船票自9月20日起發售。

「愛達·魔都號」全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5246名旅客。船上不僅有餐廳、健身房、劇院和水上樂園等娛樂設施，同時全球首創5G郵輪，搭載最先進的無線技術，旅客可在旅途中盡享全通訊方位、多媒體、實時交互和高度個性化的服務體驗。

「愛達·魔都號」在論壇現場公布了從上海出發的東北亞航線，未來，還將開闢中國至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇。

郵輪 航線 疫情

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