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理想汽車大股東減持 套現近4000萬美元

記者林宸誼／綜合報導

就在理想汽車公布8月近3.5萬輛的交付數據後不久，主要股東、美團董事長王興就迫不及待繼續「賣賣賣」，連續四天減持理想股票，合共套現3.11億港元（約3976萬美元）。

理想汽車方面表示，「本次交易股票屬於個人的行為，交易占他總持股比例很小一部分，不涉及美團持股部分，具體持股資訊需待公司年報出具後以年報為準。」

界面新聞報導，據港交所文件披露，在9月12日至15日期間，王興累計減持理想汽車194.79萬股，出脫價格大約介於157.84港元至160.51港元。

本輪減持後，王興仍持有3.84億股理想汽車股票，持股比例降至21.79%。

第一財經報導，值得一提的是，這並不是王興在今年第一次套現理想汽車的股票。

王興在3月 20 日至3月30日期間多次減持理想汽車股票，共計在港股減持3.096億港元（約3958萬美元），在美股減持1407萬美元，合計約4.2億港元（約5370萬美元）。

理想汽車9月3日公告，2023年8月共計交付新車3萬4914輛，與前月相比增長2.28%。

至此，理想汽車2023年累計交付量達到20.82萬輛，年增176.1%。該公司預計，第3季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，年增277.0%至288.3%。

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