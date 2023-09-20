9檔境內債約20億美元展期 碧桂園償債鬆口氣

陷入債務困局的中國房地產 龍頭碧桂園 ，在多次延長投票截止日後，旗下境內債「16騰越02」展期方案，最終獲持有人通過。至此，該公司已成功將九檔境內債展期，總計約人民幣147億元（約20.1億美元），階段性緩解短期償付壓力。

「16騰越02」的存續規模為人民幣4.9億元（約6719萬美元），展期方案投票曾三次延期。澎湃新聞報導，截至目前，8月12日碧桂園宣布停牌的11檔境內公司債券 僅剩「22碧地03」和「22碧地02」尚未宣布如何處置，兩檔債券發行時間為2022年5月，分別為人民幣2億元（約2742萬美元）和8億元（約1億美元）。

路透報導，與債權人達成的最新債務協議，將為中國開發商提供一些喘息空間，幫助他們避免違約或混亂的清算過程，但協議的成功將取決房地產行業的復甦。

一些離岸債券持有人表示，除了同意債務重整提案外，他們沒有太多選擇，「因為如果選擇清算現金短缺的開發商，回報可能會非常低。」

受債務風險化解的積極進展和中國提振房市政策的推動，碧桂園股價已自8月下旬低位反彈近50%。華爾街日報報導，截至6月30日，碧桂園參與了3000多個房地產項目，涉及數以百萬套計的住宅。該公司背負著相當於1860億美元（約255億美元）的債務。