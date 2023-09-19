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i15發表後 蘋果紅鏈股價不漲反跌

記者林宸誼／綜合報導
華為Mate 60 Pro手機的橫空出世，可能衝擊蘋果手機銷售量。（路透）
華為Mate 60 Pro手機的橫空出世，可能衝擊蘋果手機銷售量。（路透）

發布主題為「好奇心上頭」的蘋果，卻帶不動股價甚至拖累紅色供應鏈的蘋概股，包括立訊精密及長電科技等蘋概股連日來股價跌跌不休，尤其長電科技從蘋果新產品發表會至今連跌四天，累計已跌掉6%，18日收人民幣30.01元，大跌1.7%。

立訊精密在蘋果發表會至今四天中有三天下跌，累計四天來跌幅也有3%，外界普遍認為，華為Mate 60 Pro手機的橫空出世，可能衝擊蘋果手機銷售量，加上中國官方要求官員及國營企業不得在工作場所使用蘋果產品，都讓蘋果概念股備受壓力。

北京商報報導，經過多年「市場教育」，人們似乎明白，蘋果新機並不是該產業鏈的救命稻草。業內觀點指出，在消費電子市場持續萎靡的當下，上下游廠商均已「轉身」。

與此同時，上游企業也意識到過度依賴大單品、大客戶的風險，力求多元化發展轉型，例如以生產蘋果配件聞名的立訊精密便積極切入汽車領域，而在越來越多的投資者眼中，企業能否致力多領域，打造出新的增長曲線，才是投資人買入與否的依據。

立訊精密表示，公司早在2008年、2009年左右便以二級供應商的身分，學習、瞭解市場，汽車領域的許多部件，發展思路與消費電子相近，這些都是能夠利用的機會，未來公司有可能以OEM即代工生產的方式切入汽車賽道。另有市場觀點猜想，未來蘋果MR產品能否成為蘋果供應鏈企業新的增長點，甚至代替AirPods、iPhone如今的地位。

針對這一問題，相關蘋果供應鏈企業頗為清醒。例如立訊精密就表示，如果MR產品端成本以及應用平台建設成本均取得有效控制，那麼有希望建立起千萬級規模的市場，但所需時間難以確定，可能需要兩三代產品的時間進行反覆運算。　

供應鏈 投資 北京

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