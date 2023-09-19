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蔚來自研晶片 瞄準智慧座艙 採用7奈米製程 拚兩年內量產

記者林宸誼／綜合報導
自研座艙晶片將讓蔚來汽車的車機互聯更加融合，剛好搭配即將推出的蔚來手機。（新華社）
自研座艙晶片將讓蔚來汽車的車機互聯更加融合，剛好搭配即將推出的蔚來手機。（新華社）

蔚來汽車正在進行自研晶片布局，蔚來自研的首顆晶片將面向智慧座艙。首顆自研晶片採用7奈米製程工藝，將由三星代工，晶片團隊的研發負責人來自華為海思，向蔚來硬體副總裁白劍進行匯報。

IT之家報導，白劍在社交平台發文透露，未來一兩年內，自動駕駛（AD）晶片為首的一些關鍵晶片會自研量產。

相比目前熱門的自動駕駛晶片，智慧座艙晶片領域的競爭確實較為低調，市面上不少汽車廠商都選擇高通座艙晶片，而自研座艙晶片將讓蔚來汽車的車機互聯更加融合，剛好搭配即將推出的蔚來手機。

蔚來自研晶片團隊目前有300多人，分布在上海、合肥、北京、深圳等地，整體由白劍統籌，研發負責人來自海思圖靈團隊，曾有過座艙晶片上車的成功經驗。

蔚來一直將蘋果視為長期競爭對手，因為二者的模式極為相似，都是透過底層採購上層自研、加強生態打造、輕資產代工、強介入供應鏈等方式來打造自身特色。因此，無論是加強車載零件的自研還是推出手機，都是蔚來打造自身生態的重要環節。

眼下，在智慧座艙晶片領域，高通8155可謂風頭正勁，一度成為衡量汽車智慧化的重要標準，近百款車型搭載該晶片。

與此同時，大陸本土廠商也在致力於搶攻汽車市場。日前，大陸首款車規級7奈米智慧座艙晶片「龍鷹一號」搭載在領克08汽車上市，該款晶片解決方案由芯擎科技於2021年推出，並於今年年初宣布正式啟動量產和供貨，代表大陸智慧座艙晶片的進一步發展。

根據蔚來官方公布的數據，截至2023年第1季，蔚來在全球已申請、公開和授權超過6,000件專利。蔚來8月交付汽車 1萬9329輛，年增81%。

值得一提的是，備受關注的蔚來手機近日已在工信部完成入網，型號為 N2301，支持100W快充，申請單位為蔚來移動科技有限公司。

在此之前，蔚來手機已經通過工信部無線電核准，該機型將支持2G、聯通 3G、CDMA、移動 +聯通4G以及5G等，並且支持UWB 超寬頻技術，這代表蔚來手機將被用作蔚來汽車的數位鑰匙，或與其他智慧設備之間形成短距離聯動。

在此之前，蔚來汽車董事長李斌表示，蔚來計劃每年開發一款新手機，像蘋果一樣。他透露，蔚來手機將於9月21日發布，並實現交付，預計在人民幣5000至7000元（約687美元到962美元）。

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