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配合iPhone訂單需求 鴻海印度製造 明年投資額增1倍

記者蕭君暉／綜合報導

外電報導，蘋果公司（Apple）供應商鴻海印度高階主管18日表示，目標明年在印度僱用的勞工數和投資金額都要增加一倍，顯示鴻海配合蘋果iPhone訂單需求，持續擴張印度製造，並看好當地市場前景。

鴻海集團是全球最大的電子產品代工製造商，印度媒體報導，鴻海位於印度泰米爾納德邦的斯裡佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur）工廠將於今年第4季生產iPhone 15 Plus機型，該工廠目前已生產標準版iPhone 15。

在iPhone 14之前，蘋果只有一小部分手機在印度組裝，出貨落後中國六到九個月，這差距在去年大幅縮減，3月底，蘋果iPhone有7%在印度生產。外資預估，到了2025年，印度製造的iPhone占比將達25%。

鴻海印度代表李嘉恩（V Lee）在職場社交平台領英（LinkedIn）發文向印度總理莫迪（Narendra Modi）73歲生日致賀時表示，「鴻海目標於明年此時在印度的僱用、外人直接投資（FDI）和業務規模再增加一倍」。

鴻海除了在印度南部泰米爾納德邦設有一座生產iPhone的工廠，僱用4萬人，位在印度南部的卡納塔卡邦（Karnataka）政府8月宣布，鴻海將為該邦兩項計畫投資6億美元，從事iPhone外殼零組件及晶片製造設備相關生產。

此外，鴻海集團旗下三家子公司近期獲得印度資訊科技（IT）生產相關激勵計畫（PLI 2.0 for IT Hardware）第一批核准名單，凸顯鴻海集團加快印度製造與零組件的布局，由iPhone進一步擴張到IT產品。

這是印度政府釋出新一波「生產相關激勵計畫 」，以促進印度國內製造業，並吸引電子供應鏈的大量投資，補助領域包括筆電、平板電腦、All in one電腦、伺服器、超小型電腦（USFF）。將在六年內授予總金額高達1700億印度盧比（約19.8億 美元）的補助。

印度 鴻海 iPhone

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