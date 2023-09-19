中國-東協博覽會投資額 4873億元人民幣創新高

中國—東協博覽會簽約總投資額超過人民幣4800億元。圖為東博會魅力之城展區上，東協國家舞者精彩獻藝。中新社

第20屆中國—東協博覽會簽約儀式9月17日在廣西南寧舉行。本屆東博會共組織簽訂投資 合作項目470個，總投資額4873億元人民幣（約669.6億美元），其中製造業投資占比超過65%，活動場次、項目數量、投資總額和製造業投資占比均創歷屆新高。

新華社報導，圍繞「和合共生建家園，命運與共向未來——推動一帶一路 高質量發展和打造經濟增長中心」主題，本屆東博會統籌舉辦70多場重大投資促進活動，共篩選組織現場集中簽約項目184個。

其中，投資合作項目170個、國際貿易和「走出去」國外投資項目14個。

項目平均投資額18億元人民幣（約2.4億美元）以上，比上屆同比增加3億元人民幣（約41225萬美元）。其中，50億元人民幣（約6.8億美元）以上項目17個，投資額占比52%；20至50億元人民幣（約2.7億美元至6.8億美元）項目26個，投資額占比23%；外資項目15個，總投資額105億元人民幣（約14.4億美元）。

據介紹，重大項目主要有金光紙業（中國）投資有限公司投資283億元建設的年產300萬噸林漿紙一體化項目，上海榕融新材料科技有限公司投資107億元人民幣（約14.7億美元）建設的氧化鋁連續纖維製品項目，以及中建集團投資106億元人民幣（約14.5億美元）建設的高純硅基新材料產業園項目等。

另外，2023中國—東協產業合作暨「兩國雙園」項目分享圓桌會17日在廣西南寧舉行。近年來中國與東協「兩國雙園」建設合作成果不斷落地，「雙園」結對合作機制下雙方園區不斷提升產業互聯、設施互通、政策互惠力度，成為中國—東協經貿合作新重鎮。

本次圓桌會議以「產業合作謀發展，勠力同心促共贏」為主題，與會者就如何更好推進中國—東協「兩國雙園」建設，共同推動雙方在產業鏈、供應鏈 、價值鏈等各方面深度融合，展開分享交流。

「兩國雙園」是指兩個主權國家在對方境內互設園區、聯動發展的一種新型產能合作方式。

馬中關丹產業園是中國在馬來西亞設立的首個國家級產業園區，也是共建「一帶一路」規劃重大項目和跨境國際產能合作示範基地。園區於2013年正式開園，成為中馬欽州產業園的「姊妹園」。

2022年9月，「中印尼「兩國雙園」產業合作規劃」發布。中國和印尼致力於將「兩國雙園」打造成共建「一帶一路」合作新旗艦項目，構建以產業鏈、供應鏈為主的國際分工合作平台。