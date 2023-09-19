我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

中國-東協博覽會投資額 4873億元人民幣創新高

財經新聞組／綜合報導
中國—東協博覽會簽約總投資額超過人民幣4800億元。圖為東博會魅力之城展區上，東協國家舞者精彩獻藝。中新社
中國—東協博覽會簽約總投資額超過人民幣4800億元。圖為東博會魅力之城展區上，東協國家舞者精彩獻藝。中新社

第20屆中國—東協博覽會簽約儀式9月17日在廣西南寧舉行。本屆東博會共組織簽訂投資合作項目470個，總投資額4873億元人民幣（約669.6億美元），其中製造業投資占比超過65%，活動場次、項目數量、投資總額和製造業投資占比均創歷屆新高。

新華社報導，圍繞「和合共生建家園，命運與共向未來——推動一帶一路高質量發展和打造經濟增長中心」主題，本屆東博會統籌舉辦70多場重大投資促進活動，共篩選組織現場集中簽約項目184個。

其中，投資合作項目170個、國際貿易和「走出去」國外投資項目14個。

項目平均投資額18億元人民幣（約2.4億美元）以上，比上屆同比增加3億元人民幣（約41225萬美元）。其中，50億元人民幣（約6.8億美元）以上項目17個，投資額占比52%；20至50億元人民幣（約2.7億美元至6.8億美元）項目26個，投資額占比23%；外資項目15個，總投資額105億元人民幣（約14.4億美元）。

據介紹，重大項目主要有金光紙業（中國）投資有限公司投資283億元建設的年產300萬噸林漿紙一體化項目，上海榕融新材料科技有限公司投資107億元人民幣（約14.7億美元）建設的氧化鋁連續纖維製品項目，以及中建集團投資106億元人民幣（約14.5億美元）建設的高純硅基新材料產業園項目等。

另外，2023中國—東協產業合作暨「兩國雙園」項目分享圓桌會17日在廣西南寧舉行。近年來中國與東協「兩國雙園」建設合作成果不斷落地，「雙園」結對合作機制下雙方園區不斷提升產業互聯、設施互通、政策互惠力度，成為中國—東協經貿合作新重鎮。

本次圓桌會議以「產業合作謀發展，勠力同心促共贏」為主題，與會者就如何更好推進中國—東協「兩國雙園」建設，共同推動雙方在產業鏈、供應鏈、價值鏈等各方面深度融合，展開分享交流。

「兩國雙園」是指兩個主權國家在對方境內互設園區、聯動發展的一種新型產能合作方式。

馬中關丹產業園是中國在馬來西亞設立的首個國家級產業園區，也是共建「一帶一路」規劃重大項目和跨境國際產能合作示範基地。園區於2013年正式開園，成為中馬欽州產業園的「姊妹園」。

2022年9月，「中印尼「兩國雙園」產業合作規劃」發布。中國和印尼致力於將「兩國雙園」打造成共建「一帶一路」合作新旗艦項目，構建以產業鏈、供應鏈為主的國際分工合作平台。

投資 一帶一路 供應鏈

上一則

彭博:蘋果Q4營收可望翻紅

下一則

中國造車新勢力 近380萬輛、逾千億人民幣產能閒置

延伸閱讀

佛州迪士尼黑熊出沒 魔法王國園區樹上現蹤 部分遊樂設施暫關閉

佛州迪士尼黑熊出沒 魔法王國園區樹上現蹤 部分遊樂設施暫關閉
港一帶一路論壇 北京挺港長期保持獨特地位、優勢

港一帶一路論壇 北京挺港長期保持獨特地位、優勢
「一帶一路」10周年 中國萬丈雄心行至十字路口？

「一帶一路」10周年 中國萬丈雄心行至十字路口？
習近平倡議一帶一路滿10年 香港中聯辦指「美國百般阻撓」

習近平倡議一帶一路滿10年 香港中聯辦指「美國百般阻撓」

熱門新聞

陸媒報導，龍華富士康招聘派遣工中介表示，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。鴻海鄭州廠。（彭博資訊）

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

2023-09-13 12:54
蘋果12日在新品發布會上發表iPhone 15系列，但當天蘋果股價收盤卻下跌1.7%。 歐新社

日經：市場為何對iPhone 15發表如此冷淡 原因在此

2023-09-13 14:03
台積電亞利桑納廠晶片傳出需送回台灣封裝。圖為拜登總統2022年12月6日出席該廠上機典禮。（路透）

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

2023-09-11 20:31
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40
避險基金天王達里歐認為，目前應持有現金。路透

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

2023-09-16 15:21
蘋果據傳將在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。（路透）

史上頭一遭 彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機

2023-09-12 08:10

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名